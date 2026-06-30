Copiii de la Grădinița „Albinuța” din Bădiceni au învățat de la bunici valoarea tradițiilor / GALERIE FOTO

Copiii de la Grădinița „Albinuța” din satul Bădiceni, raionul Soroca, au avut parte de o întâlnire de suflet alături de bunici, în cadrul proiectului „Bunicii, florile copilăriei mele”. Activitatea, intitulată „Dialoguri de suflet cu bunicii”, a oferit celor mici ocazia de a descoperi povești, tradiții și amintiri din copilăria generațiilor trecute.

Invitatele activității au fost bunicuțele Brighidin Nina, Creciun Eugenia și Revenco Iulea. Acestea au împărtășit copiilor întâmplări din copilăria lor, au vorbit despre jocurile de odinioară și au interpretat melodii vechi, care au adus emoție și bucurie în rândul participanților.

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Copiii au ascultat cu atenție fiecare poveste, au pus întrebări, au cântat împreună cu bunicile și au participat la jocuri inspirate din copilăria acestora. Activitatea s-a transformat într-o lecție despre respect, familie și tradiții, oferindu-le celor mici posibilitatea de a înțelege mai bine cum trăiau copiii în urmă cu zeci de ani.

Întâlnirea a fost una plină de emoție și voie bună. Zâmbetele copiilor și amintirile bunicilor au creat o atmosferă caldă, în care generațiile s-au apropiat prin dialog, cântec și joc.

Prin proiectul „Bunicii, florile copilăriei mele”, Grădinița „Albinuța” își propune să întărească legătura dintre generații și să cultive în rândul copiilor respectul, recunoștința și dragostea față de bunici, cei care păstrează vii tradițiile, poveștile și valorile familiei.