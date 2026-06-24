Atenție la scăldat: 24 de persoane s-au înecat de la începutul anului

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Direcția Situații Excepționale a municipiului Soroca atenționează că perioada caniculară implică multe riscuri. Anume în această perioadă se majorează numărul cazurilor de înec. Numai de la începutul acestui an, pe teritoriul țării s-au înecat 24 de persoane, dintre care doi copii.

Majoritatea cazurilor de înec sunt cauzate de scăldatul în stare de ebrietate și nesupravegherea minorilor, atât în apă, cât și pe malurile bazinelor acvatice.

Pentru a evita astfel de cazuri, este necesar să respectați regulile de comportament pe apă:

nu vă scăldați în locuri necunoscute, deoarece nu cunoașteți ce se află în albia bazinului acvatic;

în apă, evitați poziția verticală;

nu vă deplasați pe albia nămoloasă și acoperită cu plante;

nu utilizați pentru navigație mijloace confecționate individual, care nu suportă greutatea și se pot răsturna;

nu înotați departe de mal, îndeosebi pe saltele cu aer sau anvelope din cauciuc;

nu vă jucați în locurile care riscă să se prăbușească în apă;

nu luptați cu curenții rapizi de apă. Înotați în sensul cursului, apropiindu-vă treptat de mal.

Atât copiii, cât și adulții, pentru a evita pericolul în timpul scăldatului, trebuie să țină cont de unele recomandări:

scăldați-vă doar în locuri special rezervate și amenajate;

supravegheați copiii lângă apă și în timpul scăldatului;

nu vă scăldați fără adaptarea corpului la temperatura apei;

nu vă aflați în apă prea mult timp, pentru a evita suprarăcirea și supraobosirea organismului;

evitați scăldatul de unul singur, mai ales în timpul nopții;

dacă nu știți să înotați sau înotați rău, nu vă scăldați singuri și nu intrați în apă mai sus de brâu;

nu vă scăldați în stare de ebrietate.

Pentru siguranța dumneavoastră, este necesar să cunoașteți măsurile de protecție în timpul scăldatului:

nu vă scăldați în timpul furtunii și păziți-vă de valuri;

nu vă scăldați în râuri unde sunt maluri abrupte și curenți rapizi de apă sau în lacuri cu albii nămoloase, plante și pietre;

după ce ați luat masa, nu vă scăldați timp de 1,5–2 ore;

nu vă scăldați când temperatura apei este mai joasă de 18°C, iar cea a aerului este mai joasă de 22°C.

Atenție!

Scăldatul în stare de ebrietate poate deveni fatal, iar printr-un comportament preventiv vă salvați viața!

În caz de situații de urgență, apelați 112.

Șef adjunct al DSE mun. Soroca

locotenent colonel al serviciului/intern

Doga Eugeniu