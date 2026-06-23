Exercițiu de evacuare în caz de incendiu desfășurat la tabăra de odihnă „La Dumbravă” / VIDEO

Copiii aflați în tabăra de odihnă „La Dumbravă” din satul Volovița au participat astăzi la o activitate dedicată siguranței în caz de incendiu. Exercițiul practic a fost organizat de angajații Direcției Situații Excepționale Soroca, care le-au explicat copiilor și cadrelor didactice cum trebuie să reacționeze într-o situație de urgență.

Scopul activității a fost verificarea modului de evacuare a participanților din tabără, precum și consolidarea cunoștințelor privind prevenirea incendiilor. Totodată, reprezentanții DSE Soroca au monitorizat modul în care personalul taberei respectă regulile de securitate.

Pe lângă exercițiul de evacuare, copiii au avut parte și de demonstrații practice. Aceștia au învățat cum se utilizează un stingător, au urmărit îndeaproape autospeciala de pompieri și au avut ocazia să îmbrace echipamentul de intervenție al salvatorilor.

Cei mici au profitat de întâlnire pentru a adresa întrebări pompierilor și pentru a afla mai multe despre activitatea acestora. Curiozitatea și entuziasmul copiilor au transformat lecția de siguranță într-o experiență interesantă și utilă.

În cadrul discuțiilor, specialiștii DSE Soroca le-au reamintit copiilor câteva reguli importante pentru perioada vacanței de vară. Aceștia au fost îndemnați să nu se joace cu focul, să fie supravegheați de adulți, să respecte regulile de siguranță în spațiile de cazare și să apeleze imediat serviciul 112 în cazul apariției unui pericol.

La final, participanții au primit materiale informative despre comportamentul corect în caz de incendiu.

Reprezentanții Direcției Situații Excepționale subliniază că astfel de exerciții contribuie la formarea deprinderilor necesare pentru a reacționa corect în situații reale și la creșterea gradului de siguranță în rândul copiilor și al adulților.