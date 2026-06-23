Claudia Partole, în dialog cu micii cititori din Soroca / VIDEO

Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca a găzduit astăzi, 23 iunie, un eveniment literar dedicat copiilor, organizat în cadrul Campaniei Naționale „Să citim împreună – 2026”, inițiată de Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” .

Invitata specială a întâlnirii a fost Claudia Partole, una dintre cele mai cunoscute autoare de literatură pentru copii din Republica Moldova. Cu această ocazie, a avut loc lansarea cărții „Ha-ra-ba-bu-ră fără măsură”, o lucrare plină de imaginație, umor și învățăminte, destinată celor mai tineri cititori.

La eveniment au participat copiii de la Instituția de Educație Timpurie nr. 13 „Steluța”, însoțiți de educatoare și de directoarea instituției, Diana Coțaga. Cei mici au avut oportunitatea să descopere universul poveștilor direct de la autoare, să afle cum prind viață personajele și să dialogheze cu cea care le-a creat.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale întâlnirii a fost prezentarea realizată de copii, care au recitat și au readus la viață personajele din cartea „Ha-ra-ba-bu-ră fără măsură”. Entuziasmul și implicarea lor au demonstrat că lectura poate deveni o experiență vie și memorabilă, transformând evenimentul într-o adevărată sărbătoare a copilăriei și a cărții.

Evenimentul a fost deschis de directoarea Bibliotecii Municipale „Mihail Sadoveanu”, Viorica Gaja, care a subliniat importanța cultivării dragostei pentru lectură încă din primii ani de viață. Dialogul cu autoarea a fost moderat de bibliotecara Diana Sacara, iar despre contribuția Claudiei Partole la dezvoltarea literaturii pentru copii a vorbit Ana Bejan.

La întâlnire au fost prezente și reprezentantele Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, Maria Harea și Tamara Croitoru, care au apreciat implicarea bibliotecii sorocene în promovarea lecturii în rândul copiilor.

1 de 6