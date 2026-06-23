Noi aspecte ce vizează administrarea taxei pentru salubrizare începând cu perioada fiscală 2026

Serviciul Fiscal de Stat informează că, începând cu perioada fiscală aferentă anului 2026, legislația fiscală reglementează unele aspecte noi ce vizează administrarea taxei pentru salubrizare, inclusiv termenul de achitare a acesteia.

Astfel, subiecți ai impunerii cu taxa pentru salubrizare sunt:

persoanele fizice care, conform situației din 01 martie a anului în curs, sunt înregistrate la adresa declarată ca domiciliu sau

proprietarii bunurilor imobile cu destinație locativă, conform situației din 1 martie a anului în curs.

În temeiul acestui fapt, autoritățile administrației publice locale (AAPL) sunt în drept să stabilească anual, în calitate de subiecți ai impunerii cu taxa pentru salubrizare, o singură categorie de persoane din cele două.

De asemenea, dacă AAPL stabilește în calitate de subiecți ai impunerii cu taxa pentru salubrizare proprietarii bunurilor imobile cu destinație locativă, pentru bunurile care se află în proprietate comună în devălmășie sau în diviziune, subiectul impunerii se determină de către AAPL.

Obiectul impunerii și baza impozabilă aferentă taxei pentru salubrizare include:

numărul persoanelor fizice care, conform situației din 01 martie a anului în curs, sunt înregistrate la adresa declarată ca domiciliu, sau

numărul de bunuri imobile cu destinație locativă deținute în proprietate, conform situației din 1 martie a anului în curs domiciliu.

Perioada fiscală aferentă taxei pentru salubrizare este anul calendaristic.

Calculul taxei pentru salubrizare se efectuează de către Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei (SCITL) anual, corespunzător mecanismului stabilit de către AAPL de administrare a taxei.

De menționat că, deși titlul VII din Codul fiscal nu prevede expres scutiri de plata taxei, AAPL, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul local, sunt în drept:

să acorde subiecţilor impunerii scutiri în plus la cele enumerate de Codul fiscal; să acorde amânări la plata taxelor locale pe anul fiscal respectiv; să prevadă înlesniri la plata taxelor locale pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei.

Termenul-limită de achitare taxei pentru salubrizare este anual, până la data de 25 septembrie a anului în curs.

Avizele de plată aferente taxei respective se expediază de către SCITL fiecărui subiect al impunerii,determinat corespunzător mecanismului stabilit de către AAPL de administrare a taxei,cel târziu cu 15 zile înainte de survenirea termenului-limită de achitare.

Achitarea obligațiilor aferente taxei de salubrizare poate fi efectuată on-line, prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice “MPay” și paginii-web www.sfs.md:

Pentru achitarea în numerar, contribuabilii se pot adresa la ghișeele băncilor și oficiilor Î.S. “Poșta Moldovei”.

De menționat că, în cazul în care taxa pentru salubrizare nu va fi achitată în termenele stabilite de legislație, pentru fiecare zi de întârziere se va aplica o majorare de întârziere (penalitate) în mărime de 0,0301% pe zi.

În cazul apariției unor întrebări suplimentare referitor la recepționarea avizelor de plată la taxa pentru salubrizare, precum și la informația care se conține în acestea, recomandăm contribuabililor să se adreseze SCITL din cadrul primăriilor – emitente a acestora.