Proclamarea suveranității, pe data de 23 iunie 1990, a decis viitorul politic al Republicii Moldova

De către
OdN
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 Astăzi, 23 iunie, Republica Moldova marchează astăzi Ziua Suveranității. Or, proclamarea suveranității, pe data de  23 iunie 1990,  a avut loc într-o perioadă de transformări profunde în fostul spațiu sovietic, când mai multe republici își revendicau dreptul de a-și decide independent viitorul politic.

Documentul votat apropae unani, cu o singură abținere, a reprezentat unul dintre cei mai importanți pași în procesul de desprindere de sistemul sovietic și proclamarea Independneței în 1991.

Proclamarea suveranității a reafirmat caracterul unitar și indivizibil al statului și a evidențiat angajamentul pentru pace, securitate și cooperare internațională. De asemenea, resursele naturale, patrimoniul național și potențialul economic ale republicii au fost declarate proprietate exclusivă a statului.

Declarația de Suveranitate a servit drept fundament pentru elaborarea unei noi Constituții și pentru dezvoltarea cadrului legislativ al țării.


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OdN
OdN
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