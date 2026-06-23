Seminar și schimb de experiență. Perspective europene asupra activității culturale moderne

Ministerul Culturii al Republicii Moldova, în parteneriat cu Ambasada Republicii Federale Germania, a organizat la Casa de Cultură din Drochia un atelier de lucru zonal dedicat specialiștilor din domeniul culturii. Evenimentul face parte dintr-un program de schimb de experiență susținut de Asociația Federală Germană pentru socio-cultură.

Seminarul, cu tema „Perspectivele activității culturale moderne europene în Republica Moldova”, a reunit angajați ai caselor de cultură, manageri culturali și alți profesioniști din sectorul cultural, interesați de modernizarea și adaptarea practicilor culturale la standardele europene. La eveniment au participat și reprezentanți ai instituțiilor culturale din raionul Soroca, care au avut ocazia să facă schimb de experiență cu colegi din alte localități ale țării și să preia exemple de bune practici aplicate în spațiul european.

Pe parcursul sesiunilor de lucru, participanții au discutat despre rolul culturii în dezvoltarea comunităților locale, despre modele europene de gestionare a instituțiilor culturale, dar și despre oportunitățile de cooperare internațională în domeniu. Accentul a fost pus pe schimbul de bune practici și pe identificarea unor soluții aplicabile în realitatea culturală din Republica Moldova.

Reprezentanții Ministerul Culturii al Republicii Moldova au subliniat importanța acestor inițiative pentru profesionalizarea domeniului cultural și pentru consolidarea dialogului cu partenerii europeni.

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De asemenea, colaborarea cu Ambasada Republicii Federale Germania a fost evidențiată ca un exemplu de parteneriat activ în susținerea proiectelor culturale și educaționale, care contribuie la dezvoltarea infrastructurii culturale locale.

Evenimentul a fost realizat cu sprijinul Asociația Federală Germană pentru socio-cultură, organizație care promovează inițiativele de dezvoltare culturală și schimburile profesionale între statele europene.

Atelierul de la Casa de Cultură din Drochia a oferit participanților nu doar informații teoretice, ci și un cadru practic de discuții și colaborare, deschizând noi perspective pentru activitatea culturală modernă în Republica Moldova. Participanții din Soroca au apreciat oportunitatea de a acumula noi cunoștințe și de a stabili contacte profesionale care pot contribui la dezvoltarea proiectelor culturale în comunitățile pe care le reprezintă.