Festivalul-concurs televizat „Trandafir de pe Cetate” revine la Soroca cu ediția a IX-a

Iubitorii folclorului sunt invitați să participe la cea de-a IX-a ediție a Festivalului-concurs televizat al interpreților de folclor „Trandafir de pe Cetate”, care va avea loc pe 24 iunie 2026, începând cu ora 10:00, la Instituția Publică Palatul de Cultură din Soroca.

Evenimentul va reuni interpreți de folclor din municipiul și raionul Soroca, dar și din alte localități ale Republicii Moldova, oferind publicului un adevărat spectacol al tradițiilor, cântecului popular și valorilor autentice ale neamului.

Festivalul-concurs își propune să promoveze și să valorifice folclorul național, să susțină tinerele talente și să contribuie la păstrarea patrimoniului cultural autentic.

Organizatorii invită toți doritorii să fie alături de concurenți și să se bucure de frumusețea muzicii populare într-o atmosferă de sărbătoare.

Intrarea este liberă.