La Drochia, a fost fluidizat traficul rutier în perimetrul blocurilor locative din preajma Grădiniței numărul opt 

În vederea fluidizării traficului rutier, sporirii siguranței participanților la trafic și asigurării unui acces mai eficient în zona instituțiilor și blocurilor locative, primăria Drochia a instalat indicatoare rutiere noi și a aplicat marcaje rutiere în perimetrul blocurilor locative din jurul Grădiniței nr. 8.

Astfel, circulația rutieră în curtea blocurilor din această zonă se desfășoară în sens unic, conform indicatoarelor și marcajelor instalate. Conducătorii auto sunt rugați să respecte noile reguli de circulație, semnificația indicatoarelor rutiere și marcajelor aplicate, manifestând prudență și responsabilitate în trafic. Respectarea acestor măsuri va contribui la creșterea siguranței pietonilor, a copiilor și a tuturor participanților la trafic, precum și la menținerea unui climat rutier civilizat în orașul nostru.