Premierul Vasile Tofan, în discuții cu Directorul General pentru Extindere și Vecinătatea Estică al Comisiei Europene, Gert Jan Koopman

Prioritățile economice ale noului Guvern, implementarea Planului de creștere pentru Republica Moldova și agenda de reforme necesară pentru avansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană au fost discutate la întrevederea Premierului Vasile Tofan cu Directorul General pentru Extindere și Vecinătatea Estică al Comisiei Europene, Gert Jan Koopman.

Prim–ministrul a subliniat că obiectivul Guvernului este relansarea economiei prin stimularea investițiilor, valorificarea eficientă a oportunităților oferite de Planul de creștere și accelerarea reformelor care să contribuie la dezvoltarea economică și integrarea țării noastre în Uniunea Europeană.

Un subiect al discuțiilor a vizat implementarea Agendei de reforme 2025–2027 și pregătirea următoarei etape de realizare a angajamentelor asumate. Republica Moldova a îndeplinit 18 dintre cele 20 de angajamente stabilite pentru primul semestru al anului 2026. În cazul unei evaluări pozitive din partea Comisiei Europene, țara noastră va beneficia, în luna septembrie, de o nouă tranșă de 157 de milioane de euro din Planul de creștere.

În total, până în prezent, Republica Moldova a realizat 46 dintre cele 48 de acțiuni în cadrul Agendei de reforme 2025–2027, atingând un nivel de implementare de 95% – cel mai înalt dintre statele beneficiare ale Mecanismului de reformă și creștere al Uniunii Europene.

Oficialii au remarcat că următoarea etapă a implementării Agendei de reforme va fi una complexă, în condițiile în care, în semestrul al doilea al anului 2026, sunt planificate 40 de măsuri noi. În acest context, a fost reafirmat angajamentul comun de a menține ritmul reformelor și de a valorifica pe deplin sprijinul oferit de Uniunea Europeană pentru modernizarea economiei și îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor.