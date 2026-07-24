Ministrul agriculturii, Radu Musteața, și-a dat demisia

Radu Musteața și-a anunțat demisia din funcția de ministru al agriculturii și industriei alimentare, la doar câteva zile după învestirea Guvernului Tofan. Potrivit acestuia, decizia este una asumată și are drept scop protejarea încrederii publice în actul de guvernare, transmite IPN.

Într-un mesaj public, Radu Musteața a declarat că Guvernul are în față reforme importante și complexe, iar pentru a păstra încrederea publică a decis să-și depună mandatul, calificând gestul drept unul de responsabilitate.

Premierul Vasile Tofan a confirmat că a acceptat demisia lui Radu Musteața. Șeful Guvernului a dat asigurări că activitatea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare va continua fără întreruperi, iar un nou ministru va fi desemnat în cel mai scurt timp.

Demisia lui Radu Musteața vine după apariția în spațiul public a unor informații potrivit cărora acesta ar fi fost membru al Partidului Democrat. Fostul ministru a respins aceste afirmații, susținând că nu a fost niciodată membru al formațiunii și că nu a deținut funcții de conducere în cadrul acesteia.

Guvernul condus de Vasile Tofan a fost învestit marți de Parlament, iar Radu Musteața a fost numit ministru al agriculturii, după ce anterior a condus Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.