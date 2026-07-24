Cum alegi rame pentru poze după material, culoare și dimensiune

Atunci când alegi o ramă pentru poze, de cele mai multe ori atenția se îndreaptă spre design sau fotografie. În realitate, materialul, culoarea și dimensiunea influențează la fel de mult rezultatul final. O ramă bine aleasă completează fotografia și se integrează ușor în interior, indiferent dacă este un cadou sau un obiect decorativ pentru propria locuință.

Placaj sau PVC – ce material să alegi?

Noi realizăm rame personalizate atât din placaj de lemn, cât și din PVC, iar fiecare material are avantajele lui.

Placajul este alegerea potrivită dacă îți place aspectul natural al lemnului – marginile păstrează textura specifică, iar produsul are un aspect cald și elegant. Este o soluție foarte apreciată pentru fotografii de familie, camerele copiilor, aniversări sau cadouri în stil rustic și eco.

PVC-ul este recomandat atunci când se dorește un aspect modern și foarte curat. Marginile sunt perfect albe, fără nuanța naturală a lemnului, iar acest material permite realizarea unor produse de dimensiuni foarte mari. Dacă proiectul include multe fotografii sau un design contemporan, PVC-ul oferă mai multă libertate.

Nu există o variantă universal mai bună, alegerea depinde de stilul pe care îl dorești și de locul în care va fi expusă rama.

Cum alegi culoarea?

Culoarea trebuie să pună în valoare fotografia, nu să atragă toată atenția.

Pentru imaginile calde, fotografiile de familie sau decorurile naturale, placajul este o alegere foarte inspirată. Dacă interiorul este modern, în nuanțe deschise, o ramă pentru foto din PVC, cu margini perfect albe, va crea un efect mai elegant și mai luminos. În același timp, există cazuri în care ramele pot fi colorate sau pot avea o anumită temă (florală, curcubeu, pentru copii, tradițională, etnică etc.).

Contează și dimensiunea

Nu toate fotografiile au nevoie de aceeași ramă.

O ramă mică este ideală pentru un portret sau pentru un cadou simbolic oferit cu ocazia zilei de naștere, a Zilei Profesorului sau de 8 Martie.

Dar atunci când vrei să păstrezi mai multe amintiri, recomandăm panouri cu mai multe rame pentru foto. Acestea sunt potrivite pentru fotografiile de la nuntă, primul an de viață al copilului, vacanțe, aniversări sau chiar pentru istoria unei familii ori a unei echipe.

De ce să alegi un model personalizat?

O ramă standard poate găzdui o fotografie, dar o ramă personalizată spune o poveste.

La realizarea produsului pot fi adăugate nume, date importante, mesaje, elemente decorative și un număr variabil de fotografii – fiecare proiect este adaptat persoanei și ocaziei pentru care este creat.

Din acest motiv, ramele personalizate sunt alese tot mai des pentru nunți, botezuri, aniversări, absolvire, cadouri pentru profesori, bunici sau colegi.

Alegerea potrivită începe cu fotografia

Înainte de a alege modelul, gândește-te unde va fi expus și ce atmosferă vrei să creezi. Dacă preferi un decor natural și călduros, placajul este o alegere excelentă. Dacă îți dorești un design modern, cu margini impecabil albe și posibilitatea de a realiza dimensiuni mari, PVC-ul este soluția potrivită.

Pentru cei care caută rame pentru foto în Chișinău, recomandarea echipei TGDecor este să aleagă materialul și dimensiunea în funcție de fotografie și de spațiul în care produsul va fi expus. O ramă pentru poze bine realizată de TGDecor va arăta la fel de bine peste ani și va pune întotdeauna în valoare amintirile pe care le păstrează.