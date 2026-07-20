SmadShop: Singurul magazin on-line, destinat tuturor vârstelor și categoriilor sociale / PUBLICITATE

Persoane de toate vârstele și categoriile sociale pot alege, comanda și primi la domiciliu marfa solicitată, accesând site-ul smadshop.md. Afirmația a fost făcută de către Mihail Strestian, fondator al magazinului on-line SmadShop într-un interviu, acordat recent presei naționale.

El a precizat că magazinul on-line oferă, la categoria ”Pentru copii” ( https://smadshop.md/ro/produse-copii/ ) toate produsele necesare, începând cu jucării, leagăn, cărucior, triciclete, biciclete etc. ”Putem spune că împreună cu părinții creștem copilul până la 16 ani, ulterior le oferim telefoane, laptop-uri, planșete, căști etc, ca după vârsta de 21 – 22 de ani, când omul își creează o familie, să propunem mobilă, bucătării, produse pentru grădinărit etc. De la vârsta asta și până la pensie inclusiv – tot de ce e nevoie – frigidere, televizoare, mașini de spălat, cărucioare și paturi performante pentru clienți cu necesități speciale șa”, a subliniat Strestian.

Cu referire la categoriile sociale, sursa citată a afirmat că SmadShop are în vizor interesele atât a oamenilor de afaceri, cât și particulare. ”Susținem atât persoanele fizice, cât și cele juridice prin oferta de utilaje comerciale ( https://smadshop.md/ro/cumpara-utilaje-comerciale-industriale-online/ ) , mese de birouri, scaune, birotică etc. Noi deservim și business-ului, adică, avem fotolii speciale pentru restaurante, mese, scaune, marfă pentru frizerii, pentru agricultură, pentru vinificație și lista poate continua cu necesitățile tuturor categoriilor sociale”, a conchis Strestian.

Magazinul SmadShop ( https://smadshop.md/ro/ ) activează în Republica Moldova de 16 ani și reprezintă cel mai mare magazin de vânzări on-line, cu livrare pe tot teritoriul țării. El conlucrează cu peste 180 de furnizori autohtoni. Totodată, SmadShop dispune de circa 80 de furnizori din România, circa 50 de furnizori din Polonia, furnizorii din China, Slovacia, Italia, Olanda, Turcia și Ucraina, ceea ce înseamnă că poate livra circa un milion și jumate de produse.