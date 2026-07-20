Escrocii s-au mai căpătuit cu 2.000.000 de lei

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În weekend, Poliția a înregistrat un nou caz de escrocherie telefonică, iar alte 10 cazuri, comise anterior, au fost raportate de victime abia acum. Prejudiciul total depășește 2 milioane de lei.

Cea mai mare sumă pierdută de o singură victimă este de 362.754 de lei.

Datorită vigilenței cetățenilor, 120 de tentative de fraudă au fost dejucate înainte ca escrocii să-și atingă scopul.

În cazurile raportate, în cinci situații victimele au transmis escrocilor banii în numerar, în cinci- au efectuat transferuri bancare, iar într-un caz- au alimentat un terminal de plată.

În cel puțin 5 cazuri, escrocii au convins victimele să contracteze credite pentru a le transfera ulterior banii.

Poliția v reamintește Nu oferiți bani și nu efectuați transferuri la solicitarea unor persoane necunoscute. Dacă aveți suspiciuni că sunteți ținta unei escrocherii, întrerupeți imediat convorbirea și sesizați de urgență autoritățile