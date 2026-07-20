Escrocii s-au mai căpătuit cu 2.000.000 de lei

De către
OdN
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În weekend, Poliția a înregistrat un nou caz de escrocherie telefonică, iar alte 10 cazuri, comise anterior, au fost raportate de victime abia acum. Prejudiciul total depășește 2 milioane de lei.
 Cea mai mare sumă pierdută de o singură victimă este de 362.754 de lei.
  Datorită vigilenței cetățenilor, 120 de tentative de fraudă au fost dejucate înainte ca escrocii să-și atingă scopul.
 În cazurile raportate, în cinci situații victimele au transmis escrocilor banii în numerar, în cinci- au efectuat transferuri bancare, iar într-un caz- au alimentat un terminal de plată.
În cel puțin 5 cazuri, escrocii au convins victimele să contracteze credite pentru a le transfera ulterior banii.
Poliția v reamintește
Nu oferiți bani și nu efectuați transferuri la solicitarea unor persoane necunoscute. Dacă aveți suspiciuni că sunteți ținta unei escrocherii, întrerupeți imediat convorbirea și sesizați de urgență autoritățile

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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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