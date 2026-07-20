Parcă s-au înțeles: ultima etapă din tur a înseamnat un eșec total al gazdelor – trei înfrângeri din trei posibile

De către
OdN
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Ultima etapă din Turul Campionatului raionului Soroca la fotbal a fost „deosebită” prin faptul că în toate cele trei meciuri disputate gazdele au pierdut, fără drept de apel, în fața oaspeților. În total, echipele care au jucat pe teren propriu au marcat un gol (!), încasând tocmai 13 (!!!) de la oaspeți.

Scorul etapei s-a înregistrat la Soroca, unde „orășenii” se mențin bine pe poziții și se înclină în fața oricărui adversar – de data aceasta scorul a fost unul de tenis, 1-6, în confruntarea cu bădicenenii. La o diferență de cinci goluri, 0-5, au pierdut și fotbaliștii din Rublenița în meciul cu fotbaliștii din Vărăncău. Doar la Stoicani a fost consemnat un scor mai strâns – „doar 0-2”, în meciul cu EFA…


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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