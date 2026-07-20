A răpit un automobil, a avariat două autospeciale de poliție și acum riscă un an și șase luni de închisoare

Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unui tânăr în vârstă de 27 de ani pentru răpirea unui automobil. Prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, acesta a fost recunoscut vinovat, fiindu-i stabilită o pedeapsă cu închisoarea pe un termen de 1 an și 6 luni.

Potrivit probelor administrate, în dimineața zilei de 29 ianuarie 2025, inculpatul a pătruns ilegal într-un automobil de model „Mercedes VITO”, parcat în sectorul Ciocana al capitalei, pe care l-a răpit și s-a deplasat în direcția raionului Anenii Noi.

În apropierea satului Chetrosu, automobilul a fost somat să oprească de către polițiști, însă conducătorul auto a ignorat cerințele legale ale acestora și și-a continuat deplasarea. În timpul urmăririi, acesta a avariat două autospeciale de poliție care încercau să-i blocheze deplasarea.

Automobilul a fost oprit în apropierea unei stații PECO, unde inculpatul a fost imobilizat și încătușat de către oamenii legii.

În cadrul procesului de judecată, inculpatul și-a recunoscut integral vinovăția, cauza fiind examinată în procedură simplificată, fapt ce a determinat reducerea limitelor de pedeapsă, în condițiile prevăzute de lege.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, informează procuratura.md

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni beneficiază de prezumția nevinovăției până la rămânerea definitivă a unei hotărâri judecătorești de condamnare.