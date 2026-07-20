La Drochia se va implementa proiectul „Răspuns integrat în prevenirea riscurilor de dezastre”, în valoare de peste 1.400.000 de euro

În scopul monitorizării implementării proiectului „Răspuns integrat în prevenirea riscurilor de dezastre” (INREDISON), la primăria orașului Drochia au fost într-o vizită de documentare reprezentanții Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din România și ai Oficiului Antenă, desfășurată în cadrul Programului Interreg NEXT România – Republica Moldova.

Astfel, echipa de implementare a prezentat stadiul proiectului și activitățile realizate până în prezent, iar delegația a efectuat o vizită în teren pentru a observa acțiunile implementate și modul în care proiectul contribuie la consolidarea capacității de prevenire și gestionare a riscurilor de dezastre. Or, prin implementarea proiectului INREDISON, primăria orașului Drochia își consolidează eforturile de dezvoltare a unui sistem modern și eficient de prevenire și răspuns în situații de risc, în beneficiul comunității locale și în spiritul cooperării transfrontaliere dintre Republica Moldova și România.

Durata implementării proiectului, cu valoarea totală de 1.415.260,47 euro este de 22 de luni. Parteneriatul reunește patru administrații publice locale de pe ambele maluri alepeste 1.400 frontierei: Comuna Pomârla (România) – Partener Lider; Primăria orașului Drochia (Republica Moldova) – partener; Satul Condrița, municipiul Chișinău (Republica Moldova) – partener; Comuna Gorbănești (România) – partener.