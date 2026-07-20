De ce cresc tarifele la gaz și lumină? Formula reală de calcul

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În ultimele săptămâni au apărut declarații, comentarii și postări pe rețelele sociale privind posibile sau anunțate majorări ale tarifelor la gaze naturale și energie electrică. În spațiul public circulă explicații diferite: de la creșterea prețurilor de import până la acuzații privind decizii politice sau interese economice ascunse.

Ce este confirmat?

Tarifele pentru consumatori sunt stabilite de autoritatea de reglementare în baza unei metodologii oficiale.

În calcul sunt incluse costurile de achiziție a energiei/gazului, transportul, distribuția, pierderile tehnologice, costurile operaționale și alte componente aprobate prin lege.

Dacă prețul de cumpărare al gazului sau energiei electrice crește pe piață, acest lucru poate influența tariful final.

Deciziile privind modificarea tarifelor sunt publice și sunt însoțite de documente justificative.

Surse: autoritatea de reglementare, operatorii de sistem, furnizorii de energie, documentele oficiale publicate.

Ce nu este confirmat?

Afirmațiile potrivit cărora majorările sunt provocate exclusiv de un singur factor politic.

Informațiile care susțin existența unor „înțelegeri secrete” fără documente sau dovezi verificabile.

Calculele și „formulele” distribuite pe rețele sociale fără indicarea unei surse oficiale.

Estimările privind viitoare scumpiri care nu au fost confirmate de autoritățile competente.

De ce este controversat?

Prețul energiei afectează direct bugetul fiecărei familii și costurile tuturor afacerilor.

Sunt implicate:

interese economice ale furnizorilor și distribuitorilor;

decizii politice privind subvențiile și compensările;

temeri legate de nivelul de trai;

dezbateri despre securitatea energetică și dependența de importuri.

Unde este manipularea?

Cele mai frecvente tehnici sunt:

Declanșatorii emoționali – formulări de tipul „suntem jefuiți”, „vine dezastrul”, fără date concrete.

– formulări de tipul „suntem jefuiți”, „vine dezastrul”, fără date concrete. Generalizarea – un exemplu izolat este prezentat ca regulă pentru întreaga țară.

– un exemplu izolat este prezentat ca regulă pentru întreaga țară. Înlocuirea cauzelor – se indică un singur vinovat, ignorând factorii economici și tehnici.

– se indică un singur vinovat, ignorând factorii economici și tehnici. Selectarea convenabilă a informațiilor – se prezintă doar cifrele care susțin o anumită concluzie.

– se prezintă doar cifrele care susțin o anumită concluzie. Grafice sau imagini înșelătoare – inclusiv materiale generate cu AI care par documente oficiale.

Ce înseamnă asta?

Pentru consumatorul obișnuit, contează mai puțin dezbaterea politică și mai mult efectul concret asupra facturii.

Dacă tariful crește:

cresc cheltuielile gospodăriei;

pot crește costurile unor produse și servicii;

valoarea compensațiilor poate deveni mai importantă pentru anumite categorii de consumatori.

Care este metodologia oficială de calcul a tarifelor pentru furnizarea serviciului?

În Republica Moldova, metodologia oficială este aprobată de către ANRE și are la bază principiul că tariful trebuie să acopere costurile reale, justificate și necesare pentru furnizarea serviciului.

Formula simplificată pentru gazele naturale

Tariful final plătit de consumator este format din:

Tarif = Costul gazului procurat + Transport + Distribuție + Furnizare + Corecții tarifare + TVA

Costul de achiziție al gazului (prețul plătit furnizorului extern; costuri de import și tranzit);

(prețul plătit furnizorului extern; costuri de import și tranzit); Transportul (costurile operatorului sistemului de transport pentru deplasarea gazului prin conductele magistrale.);

(costurile operatorului sistemului de transport pentru deplasarea gazului prin conductele magistrale.); Distribuția (costurile rețelelor care livrează gazul până la consumatorul final; întreținerea și modernizarea infrastructurii);

(costurile rețelelor care livrează gazul până la consumatorul final; întreținerea și modernizarea infrastructurii); Furnizarea (cheltuieli operaționale ale furnizorului; facturare, servicii pentru clienți, administrare);

(cheltuieli operaționale ale furnizorului; facturare, servicii pentru clienți, administrare); C omponenta de corectare (diferența dintre veniturile estimate și cele efectiv încasate în perioadele anterioare (deficit sau excedent tarifar). Această componentă poate majora sau reduce tariful);

(diferența dintre veniturile estimate și cele efectiv încasate în perioadele anterioare (deficit sau excedent tarifar). Această componentă poate majora sau reduce tariful); TVA (se aplică la prețul final conform legislației fiscale).

Formula simplificată pentru energia electrică

Tarif = Costul energiei procurate + Transport + Dispecerizare + Distribuție + Furnizare + Corecții + TVA

Componentele principale sunt:

prețul energiei cumpărate de la producători sau importatori;

tariful pentru transportul energiei prin rețeaua națională;

costurile de distribuție pe rețelele regionale;

pierderile tehnologice admise de metodologie;

costurile furnizorului și corecțiile tarifare.

Ce determină cel mai mult creșterea tarifelor?

În practică, cea mai mare influență o au:

Creșterea prețului de import al gazului sau energiei. Cursul de schimb valutar. Deficitele tarifare acumulate anterior. Costurile de transport și distribuție. Pierderile tehnologice recunoscute de ANRE.

Pe scurt

Atunci când apare o majorare de tarif, aceasta nu înseamnă automat că „s-a scumpit doar gazul” sau „a decis Guvernul”. În metodologia ANRE, tariful este rezultatul unei formule care însumează costul energiei cumpărate, transportul, distribuția, furnizarea și eventualele corecții financiare acumulate în perioadele precedente.

Pentru mai multă claritate, prezentăm un simplu infografic:

Ce face cititorul?

Verifică informația în sursa primară.

Compară cel puțin 2–3 surse independente.

Caută metodologia oficială de calcul a tarifelor.

Verifică dacă documentul sau graficul distribuit este autentic.

Nu distribuie și nu comentează „la emoție” înainte de verificare.

Întreabă: „Care este dovada?” și „Cine beneficiază de această interpretare?”