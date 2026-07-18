Bacteriile care „mănâncă” uraniu, descoperite într-o fostă mină sovietică. Ar putea curăța apele radioactive

Mina uriașă a lăsat în urmă o problemă toxică

Probele au fost prelevate de la mina Schlema-Alberoda, din landul german Saxonia. Exploatarea a făcut parte din complexul Wismut, controlat de Uniunea Sovietică în fosta Germanie de Est. Acesta a fost unul dintre cele mai mari centre de producție a uraniului din lume.

Mina a fost închisă în 1990, după reunificarea Germaniei. Galeriile subterane s-au umplut treptat cu apă. Aceasta intră în contact cu rocile și preia uraniu, fier, arsenic și alte substanțe. Apa trebuie tratată permanent înainte să fie eliberată în mediu.

Problemele lăsate de exploatările de uraniu pot continua timp de zeci de ani. Și România are foste zone miniere unde contaminarea rămâne o preocupare. În același timp, cercetătorii caută metode prin care uraniul și deșeurile radioactive să poată fi reutilizate sau stabilizate în siguranță.

Glicerolul a activat microorganismele din apă

Cercetătorii de la Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf și Universitatea din Granada au recreat în laborator condițiile din interiorul minei. La o adâncime de aproximativ 2.000 de metri există foarte puțin oxigen. Echipa a păstrat probele într-un mediu similar.

Oamenii de știință au adăugat glicerol, o substanță care a funcționat drept sursă de carbon și energie pentru bacterii. Microorganismele deja prezente în apa minei au devenit mai active. Ele au creat treptat condiții chimice favorabile reducerii uraniului.

La început, apa avea o culoare gălbuie. După 130 de zile, pe fundul recipientelor s-a format un precipitat negru, iar apa de deasupra a devenit limpede. Cantitatea de uraniu dizolvat a scăzut cu aproximativ 96%, de la un miligram pe litru la 0,04 miligrame pe litru.

Nu este prima dată când microorganismele sunt analizate ca instrumente pentru curățarea mediului. Inclusiv bacteriile magnetice ar putea elimina uraniul și alte metale grele din apă.