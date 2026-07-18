De ce trebuie spălat orezul înainte de a fi gătit. Care sunt efectele, când este de evitat acest lucru

Experții culinari susțin că prespălarea orezului reduce cantitatea de amidon provenită din boabele de orez. Puteți vedea acest lucru în apa de clătire tulbure, despre care studiile au arătat că reprezintă amidonul liber (amiloză) de pe suprafața bobului de orez produs de procesul de măcinare.

În cercurile culinare, spălarea orezului recomandată pentru unele feluri de mâncare când se caută separarea altor cereale sau corpuri străine. Cu toate acestea, pentru alte feluri de mâncare, precum risotto, paella și budinci de orez (unde aveți nevoie de un efect lipicios, cremos), spălarea este evitată.

Alți factori, cum ar fi tipul de orez, tradiția familiei, avertismentele locale de sănătate și chiar timpul perceput și efortul necesar vor influența dacă oamenii își spală în prealabil orezul.

Timpși calendare

De ce trebuie spălat orezul, de fapt

Un studiu recent a comparat efectul spălării asupra lipiciozității și durității a trei tipuri diferite de orez de la același furnizor. Cele trei tipuri au fost orezul glutinos, orezul cu bob mediu și orezul de iasomie. Aceste tipuri diferite de orez au fost fie deloc spălate, fie spălate de trei ori cu apă, fie de zece ori cu apă.

Spre deosebire de ceea ce vă vor spune bucătarii, acest studiu a arătat că procesul de spălare nu a avut niciun efect asupra acelor caracteristici ale orezului.

În schimb, cercetătorii au demonstrat că lipiciozitatea nu se datorează amidonului de suprafață (amiloză), ci mai degrabă unui amidon diferit, numit amilopectină, care este îndepărtat din boabele de orez în timpul procesului de gătire. Cantitatea de substanță lipicioasă diferă între tipurile de boabe de orez.