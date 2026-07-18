Compensații, mâncare gratuită și cazare la hotel: ce drepturi noi vor avea pasagerii din Moldova care călătoresc cu autobuzul

În Republica Moldova este elaborat un regulament separat privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul, bazat pe legislația europeană. Proiectul reunește normele deja existente și descrie în detaliu drepturile pasagerilor în cazul întârzierii, anulării unei curse sau producerii unui accident. NewsMaker explică în ce situații pasagerii vor putea obține restituirea banilor și o compensație suplimentară de 50% din costul biletului, când vor avea dreptul la mâncare și cazare la hotel și cum va funcționa noua procedură de depunere a plângerilor, informează newsmaker.md

Ce drepturi au pasagerii în prezent

Principalele drepturi ale pasagerilor sunt deja prevăzute în Codul transporturilor rutiere și au stat la baza noului regulament, care le detaliază și completează. Până la plecare, pasagerul poate renunța la călătorie și poate returna biletul. Dacă face acest lucru cel târziu cu două ore înainte de o cursă interurbană sau cu șase ore înainte de o cursă internațională, i se va rambursa integral costul biletului. Dacă solicitarea este depusă mai târziu, se va reține 15% din valoarea acestuia. Restituirea integrală a banilor este posibilă și în cazul în care autobuzul întârzie mai mult de o oră sau dacă pasagerului i-a fost oferit un loc de o clasă inferioară.

Dacă transportatorul estimează că o cursă regulată va fi anulată sau va avea o întârziere de peste două ore ori dacă a vândut mai multe bilete decât numărul de locuri disponibile, acesta trebuie să îi ofere pasagerului posibilitatea de a alege între continuarea călătoriei pe un alt traseu, fără costuri suplimentare, și restituirea costului biletului, în baza unei cereri, în termen de cinci zile.

Pe lângă restituirea costului biletului, legislația stabilește deja ce trebuie să facă transportatorul în cazul defectării autobuzului, îmbolnăvirii echipajului sau al unui accident rutier: pasagerii trebuie transferați într-un alt autobuz sau, dacă este posibil, transportați până la cea mai apropiată autogară. Transportatorii sunt obligați, de asemenea, să respecte orarul, să elibereze bilete și să informeze gratuit pasagerii despre cursă. Prejudiciul cauzat vieții și sănătății pasagerilor, precum și pagubele aduse bagajelor, sunt supuse despăgubirii.

Totodată, Codul interzice refuzul de a vinde un bilet sau de a permite îmbarcarea unei persoane doar din cauza dizabilității ori a mobilității reduse, cu excepția cazurilor în care există motive ce țin de siguranță sau de limitări tehnice. O plângere împotriva transportatorului poate fi depusă în termen de trei luni de la data cursei, iar compania este obligată să comunice, în termen de o lună, rezultatele examinării acesteia sau să informeze că verificarea este încă în desfășurare.

De ce este necesar noul regulament

Proiectul noului regulament a fost elaborat de Ministerul Infrastructurii și prezentat pentru consultări publice. Documentul urmează să aducă legislația Republicii Moldova în conformitate cu standardele europene și să transpună în aceasta prevederile Regulamentului UE nr. 181/2011 privind drepturile pasagerilor autocarelor și autobuzelor. Autorii proiectului recunosc că anumite drepturi ale pasagerilor sunt deja prevăzute în Republica Moldova, însă consideră că sistemul actual este fragmentar.

În nota informativă, printre problemele care persistă sunt menționate anularea curselor fără avertizare prealabilă, întârzierile semnificative, neeliberarea biletelor, accesibilitatea insuficientă a autogărilor și a transportului, precum și nivelul redus de digitalizare. Biletele electronice, potrivit ministerului, sunt disponibile parțial doar pentru unele curse internaționale, iar monitorizarea GPS funcționează parțial în transportul public din Chișinău.

Proiectul repetă în mare parte prevederile actualului Cod al transporturilor rutiere, însă descrie mai detaliat obligațiile transportatorilor și ale autogărilor. Principalele completări vizează compensațiile, asistența în cazul întârzierilor, accesibilitatea și informarea.

Compensații de până la 50% din costul biletului

Opțiunea de a alege între continuarea călătoriei și restituirea banilor în cazul anulării cursei sau al unei întârzieri de peste două ore este deja prevăzută de Cod. Noutatea constă în acordarea unei compensații suplimentare: dacă transportatorul nu îi va oferi pasagerului niciuna dintre aceste opțiuni, acesta va trebui să restituie costul biletului și să plătească suplimentar 50% din valoarea acestuia. Plata compensației va trebui efectuată în termen de o lună de la depunerea cererii.

Totodată, termenul pentru restituirea obișnuită a banilor diferă în proiect față de Codul aflat în vigoare. În prezent, Codul prevede restituirea banilor în baza unei cereri în termen de cinci zile, iar noul regulament stabilește un termen de până la 14 zile din ziua formulării ofertei sau a primirii cererii.

Proiectul stabilește mai detaliat și valoarea restituirii. Pasagerului urmează să i se compenseze nu doar partea neutilizată a călătoriei, ci și segmentul deja parcurs, dacă din cauza întârzierii sau anulării continuarea călătoriei nu mai corespunde scopului inițial al acesteia. Restituirea trebuie efectuată în bani, dacă pasagerul nu este de acord, din proprie inițiativă, cu o altă variantă.

Mâncare și cazare la hotel

Proiectul reglementează separat asistența acordată pasagerilor în cazul anulării și întârzierii curselor. Dacă durata călătoriei este de peste trei ore, iar plecarea din terminal a fost anulată sau întârziată cu mai mult de 90 de minute, pasagerilor trebuie să li se ofere gratuit gustări, mâncare sau băuturi răcoritoare, cu condiția ca acestea să fie disponibile în autobuz sau în terminal ori să poată fi asigurate fără „dificultăți disproporționate”.

Dacă, din cauza întârzierii, este necesară înnoptarea, transportatorul trebuie să ofere cazare la hotel sau într-un alt loc de cazare și să ajute la organizarea transportului de la terminal și înapoi. Costul cazării pe care îl va suporta poate fi limitat la 80 de euro pe noapte și la maximum două nopți pentru fiecare pasager.

Termene clare pentru informare

Noul document stabilește o procedură clară de informare. Pasagerii trebuie informați despre anularea sau întârzierea plecării din terminal cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 30 de minute după ora programată a plecării.

Ora estimată a plecării trebuie anunțată imediat ce această informație devine disponibilă. Dacă pasagerul pierde o legătură, transportatorul sau terminalul trebuie să informeze despre opțiunile alternative de conexiune, iar în cazul în care există date de contact, notificările vor putea fi transmise în format electronic.

Ce se schimbă pentru pasagerii cu mobilitate redusă

Proiectul păstrează interdicția aflată în vigoare de a refuza transportarea unei persoane din cauza mobilității reduse, însă descrie în detaliu modul de acordare a asistenței. În autogările care vor fi incluse în lista terminalelor accesibile, pasagerului trebuie să i se ofere gratuit ajutor pentru a ajunge la casa de bilete, în sala de așteptare, în zona de îmbarcare și la locul său, pentru a urca în autobuz, pentru încărcarea și primirea bagajelor, precum și pentru a coborî din mijlocul de transport.

Transportatorul va putea refuza transportarea unui pasager cu mobilitate redusă doar din motive de siguranță sau dacă autobuzul ori autogara nu sunt adaptate pentru o astfel de călătorie. Dacă problema poate fi soluționată cu ajutorul unui însoțitor ales chiar de pasager, însoțitorul trebuie să călătorească gratuit și, pe cât posibil, să stea alături de acesta.

Necesitatea acordării asistenței va trebui comunicată transportatorului, administrației terminalului, agentului de turism sau operatorului de turism cel târziu cu 36 de ore înainte de călătorie. Chiar și în lipsa unei notificări prealabile, transportatorul și angajații terminalului trebuie să depună „toate eforturile rezonabile” pentru a ajuta pasagerul. În cazul pierderii sau deteriorării unui scaun rulant ori a altui echipament, trebuie compensată integral valoarea reparației sau a înlocuirii acestuia și, pe cât posibil, trebuie pus temporar la dispoziție un echipament similar.

Plângeri și control

Un capitol separat descrie supravegherea aplicării regulamentului și mecanismul de examinare a plângerilor. Respectarea acestuia va fi monitorizată de Agenția Națională Transport Auto. Autoritățile publice locale vor examina sesizările privind transportul local, iar agenția va trebui să publice o dată la doi ani un raport privind plângerile, măsurile întreprinse și sancțiunile aplicate.

Dacă un pasager consideră că transportatorul i-a încălcat drepturile prevăzute de regulament, acesta va trebui mai întâi să depună o plângere la transportator. Acest lucru va putea fi făcut în termen de trei luni de la efectuarea călătoriei sau de la data la care cursa trebuia să aibă loc. În termen de o lună, compania va trebui să comunice dacă a considerat plângerea întemeiată, a respins-o sau continuă să o examineze, iar răspunsul final va trebui transmis cel târziu în termen de trei luni.

Pentru ce curse și când se vor aplica noile reguli

Întregul pachet de noi garanții – inclusiv compensația suplimentară, alimentația și cazarea la hotel – este planificat să fie aplicat curselor regulate cu o lungime de cel puțin 250 km, dacă îmbarcarea sau debarcarea are loc în Republica Moldova, precum și curselor din țări terțe. Pe traseele mai scurte se vor aplica doar anumite prevederi: interdicția discriminării și a refuzului de a vinde bilete sau de a permite îmbarcarea din cauza mobilității reduse, rezervarea gratuită, cerințele privind instruirea personalului, despăgubirea pentru deteriorarea scaunelor rulante și a altor echipamente, precum și regulile privind informarea și examinarea plângerilor.

Proiectul hotărârii urmează să fie examinat de Guvern. Dacă documentul va fi aprobat, majoritatea prevederilor sale vor intra în vigoare la 12 luni de la publicare, iar pentru cursele regulate interne cea mai mare parte a noilor cerințe va începe să fie aplicată abia peste patru ani. Autogările care deservesc rute internaționale cu o lungime de cel puțin 250 km vor avea la dispoziție 36 de luni pentru a depune cererea de atribuire a statutului de terminal, iar transportatorii și terminalele deja existente vor beneficia de o perioadă de grație de trei ani pentru instruirea șoferilor.