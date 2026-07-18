Cum repari o chiuvetă fisurată și când este mai bine să o înlocuiești

O chiuvetă fisurată poate părea o problemă minoră la început, însă în timp poate provoca pagube mai mari în locuință. O crăpătură poate afecta nu doar obiectul sanitar, ci și mobilierul, finisajele sau chiar poate favoriza apariția mucegaiului. Dacă fisura este superficială și nu permite scurgerea apei, există metode prin care aceasta poate fi reparată temporar. În cazul deteriorărilor grave, cea mai sigură soluție rămâne înlocuirea completă a chiuvetei.

De ce apar fisurile pe chiuvetă

Chiuveta este unul dintre cele mai utilizate obiecte sanitare dintr-o locuință. Este folosită zilnic în baie sau bucătărie, fiind expusă la apă, produse de curățare, lovituri accidentale și schimbări de temperatură.

Cele mai multe chiuvete sunt fabricate din ceramică sau porțelan sanitar, materiale apreciate pentru aspect și rezistență la apă. Există și modele realizate din inox, fontă emailată, materiale acrilice sau compozit de granit. Fiecare material are avantaje, dar și puncte vulnerabile.

Una dintre cele mai frecvente cauze ale fisurilor este lovirea puternică. O oală grea, o tigaie din fontă sau un obiect scăpat accidental în chiuvetă poate provoca ciobituri sau crăpături. În baie, obiectele cosmetice din sticlă sau accesoriile grele pot avea același efect.

Fisurile pot apărea și din cauza diferențelor mari de temperatură. De exemplu, contactul dintre o chiuvetă rece și apă aproape clocotită poate crea tensiuni în material. Repetate în timp, aceste variații pot duce la apariția unor fisuri fine care se extind treptat.

O altă cauză poate fi montarea incorectă. Dacă chiuveta nu este susținută uniform sau elementele de fixare sunt prea strânse, materialul poate fi supus unei presiuni permanente. În timp, fisurile pot apărea în apropierea scurgerii, a bateriei sau în colțurile chiuvetei.

Cât de gravă este o fisură

Nu toate fisurile reprezintă același risc. Dacă este afectat doar stratul exterior de email sau glazură, problema este mai ales estetică. Însă dacă fisura traversează întreaga grosime a materialului, apa poate pătrunde prin aceasta și poate slăbi structura chiuvetei.

O chiuvetă deteriorată poate provoca probleme suplimentare. Apa infiltrată poate ajunge în mobilierul de sub chiuvetă, poate umfla plăcile din PAL și poate favoriza apariția mucegaiului. De asemenea, fisurile acumulează murdărie și bacterii, fiind mai greu de curățat.

Cum repari temporar o chiuvetă fisurată

Dacă fisura este mică și nu există infiltrații de apă, chiuveta poate fi reparată temporar cu produse speciale.

Una dintre cele mai utilizate metode este folosirea unei rășini epoxidice bicomponente. Aceasta aderă bine pe suprafețe din ceramică, porțelan sau materiale compozite și poate sigila fisura pentru o perioadă.

Înainte de reparație, chiuveta trebuie lăsată să se usuce complet. Zona afectată trebuie curățată de grăsime, săpun, calcar și alte impurități. O șlefuire ușoară a suprafeței ajută materialul de reparare să adere mai bine.

Rășina se aplică direct în fisură și trebuie lăsată să se întărească conform indicațiilor producătorului. După uscare, suprafața poate fi finisată prin șlefuire fină și, dacă este necesar, prin aplicarea unui strat de retuș pentru ceramică.

Pentru ciobituri mici există și kituri speciale pentru repararea obiectelor sanitare. Acestea conțin materiale de umplere și pigmenți care permit apropierea culorii de cea originală a chiuvetei.

Specialiștii recomandă evitarea soluțiilor improvizate, precum siliconul sanitar, superglue-ul sau adezivii universali. Acestea pot ascunde temporar problema, dar nu oferă rezistența necesară pentru o reparație de durată.

Când trebuie schimbată chiuveta

În anumite situații, repararea nu mai este o soluție sigură. Dacă prin fisură se infiltrează apă, chiuveta trebuie înlocuită pentru a evita accidentele și deteriorarea mobilierului.

Schimbarea este recomandată și atunci când apar fisuri lungi, ramificate sau modele asemănătoare unei pânze de păianjen. Aceste semne indică faptul că materialul este slăbit și fisura poate continua să se extindă.

O atenție deosebită trebuie acordată fisurilor apărute lângă scurgere, baterie sau în zonele de susținere ale chiuvetei. Aceste locuri sunt supuse zilnic presiunii și pot ceda chiar dacă reparația pare reușită.

Dacă chiuveta este veche și prezintă mai multe deteriorări, investiția într-o reparație poate să nu fie rentabilă. În astfel de cazuri, montarea unui model nou poate fi o soluție mai sigură și mai practică.

Pentru a preveni apariția fisurilor, este recomandat să eviți loviturile puternice, să nu torni apă foarte fierbinte peste o suprafață rece și să verifici periodic starea chiuvetei și a sistemului de montare. O întreținere corectă poate prelungi durata de viață a obiectului sanitar.