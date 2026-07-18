Care a fost cel mai mare șarpe din istorie. Când a trăit, ce dimensiune putea atinge

În nordul Columbiei, în regiunea cunoscută sub numele de Cerrejón, unul dintre cele mai abundente zăcăminte de fosile din lume, oasele acestui șarpe spectaculos au fost scoase la iveală din interiorul unei mine.

Cercetătorii au comparat mărimea fosilelor cu cele ale cele speciilor de șerpi vii din zilele noastre și au stabilit o dimensiune aproximativă a reptilei preistorice.

Când a trăit cel mai mare șarpe din istorie

Astfel, se crede că Titanoboa avea o lungime de aproximativ 12,8 până la 14,3 metri și se estimează că greutatea sa ar fi putut să depășească o tonă.

Faunăsălbatică

Acest adevărat monstru trăia într-o zonă de pădure deasă și mlaștină, terorizând probabil toate celelalte animale din jur în acel moment.

„Cerrejón este cea mai bună și, probabil, singura fereastră asupra unui ecosistem tropical preistoric complet, din toată lumea”, a declarat Carlos Jaramillo, paleontolog la Institutul de Cercetare Tropical Smithsonian, pentru Smithsonian Magazine.

Aceste fosile au arătat că Titanoboa era un membru al familiei Boidae. Probabil o specie neveninoasă, cel mai mare șarpe din istorie se pare că nu era atât de diferit de boa constrictor din zilele noastre.