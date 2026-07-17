Unul din cinci moldoveni suferă de depresie. Psihiatru: „Tristețea ce durează mai mult de două săptămâni trebuie evaluată de un specialist”

Aproape 20% dintre moldoveni se confruntă cu depresia, arată un studiu național, în timp ce consumul de antidepresive este în creștere. Totuși, psihologii avertizează că tristețea temporară nu trebuie confundată cu această boală și le recomandă celor care au simptome persistente să ceară ajutorul specialiștilor.

„Depresia are două simptome de bază. Primul este tristețea sau nivelul scăzut al dispoziției, iar al doilea este lipsa motivației. Dacă există cel puțin unul dintre acestea, putem observa și alte simptome, precum problemele cu somnul, autoacuzarea sau chiar gândurile suicidare”, a declarat directorul Spitalului Clinic de Psihiatrie, Andrei Eșanu, la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1.

Potrivit acestuia, o stare de tristețe este o emoție normală, însă durata acesteia face diferența.

„Dacă această stare durează mai mult de două-trei săptămâni sau chiar câteva luni, este bine să ne adresăm la un specialist. Acesta va stabili dacă este vorba despre depresie sau doar despre o perioadă de tristețe”, a precizat Eșanu.

Sănătatea mintală, stigmatizată

Eșanu spune că stigmatizarea rămâne unul dintre principalele obstacole în calea tratamentului, în special în rândul persoanelor în vârstă și al bărbaților.

„Încă avem un nivel înalt de stigmatizare față de sănătatea mintală. Există multe mituri, precum că depresia înseamnă slăbiciune sau că nu este o boală reală. Din acest motiv, oamenii nu se adresează la specialist și nu urmează tratament”, a afirmat medicul.

Acesta a amintit și datele Organizației Mondiale a Sănătății, potrivit cărora în țările cu venituri mici și medii, inclusiv Republica Moldova, peste 75% dintre persoanele cu depresie nu beneficiază de tratament.

Depresia are mai multe cauze

Potrivit lui Andrei Eșanu, depresia se manifestă în primul rând prin tristețe persistentă și lipsa motivației, însă acestea sunt însoțite, de multe ori, de alte simptome.

„La acestea se adaugă ulterior problemele cu somnul, autoacuzarea, iar în unele cazuri pot apărea și gânduri suicidare”, a explicat psihiatrul.

Specialistul subliniază că o stare de tristețe este firească, însă atunci când persistă mai mult timp poate indica o problemă de sănătate mintală.

„Starea de tristețe este una dintre emoțiile de bază și este absolut normală. Totuși, dacă durează mai mult de două-trei săptămâni, iar în multe cazuri chiar luni, este bine să ne adresăm unui specialist. În urma evaluării clinice, acesta poate stabili dacă este vorba despre depresie sau doar despre o perioadă dificilă prin care trece persoana”, a declarat Andrei Eșanu.

Psihiatrul a precizat că depresia poate apărea chiar și la persoane care, aparent, au o viață împlinită.

„Avem așa-numitul model biopsihosocial. Sunt factori biologici, sociali și psihologici. Sunt persoane care au familie, o afacere și toate cele necesare, dar se confruntă cu tristețe și lipsă de motivație din cauza unor factori biologici, precum modificările la nivelul serotoninei din creier”, a explicat acesta.

În același timp, situațiile stresante precum pierderea locului de muncă, divorțul sau decesul unei persoane apropiate pot contribui la apariția depresiei.

„Sunt și factorii psihologici, care țin de felul în care gândim. Dacă vedem permanent doar partea negativă și ne concentrăm doar pe eșecuri, acestea contribuie la apariția stărilor depresive. De aceea, este bine să avem și o igienă a gândirii și să învățăm să vedem și lucrurile frumoase”, a spus Eșanu.

Referindu-se la dificultățile financiare, psihiatrul a precizat că acestea reprezintă un factor de stres, însă rareori sunt singura cauză a depresiei.

„Problema financiară creează mult stres, dar de cele mai multe ori nu este singurul factor. Pe lângă aceasta, există probleme în relații, în familie, la locul de muncă sau factori biologici. Depresia este rareori cauzată de un singur motiv”, a subliniat directorul Spitalului Clinic de Psihiatrie.

Acesta a adăugat că așteptările nerealiste privind situația financiară sau viața personală pot genera frustrare și dezamăgire, ceea ce amplifică riscul apariției depresiei.

Antidepresivele nu creează dependență, dar trebuie administrate doar la recomandarea medicului

În contextul creșterii consumului de antidepresive, Andrei Eșanu atenționează că aceste medicamente sunt recomandate doar în formele moderate și severe de depresie și trebuie administrate sub supravegherea unui specialist.

„Antidepresivele sunt o soluție pentru formele severe și anumite forme moderate de depresie. În cazurile ușoare, starea poate fi îmbunătățită prin schimbarea modului de viață și prin psihoterapie”, a explicat acesta.

Psihiatrul a ținut să demonteze și unul dintre cele mai răspândite mituri despre aceste medicamente.

„Antidepresivele moderne nu creează dependență. Ele își fac efectul după două-trei săptămâni și, de regulă, tratamentul durează de la trei până la șase luni. Începerea, ajustarea dozelor și întreruperea tratamentului trebuie făcute doar împreună cu medicul”, a precizat Eșanu.

Mergeți la specialiști calificați

Psihiatrul a îndemnat oamenii, prin intermediul postului public de televiziune, să evite sfaturile oferite de persoane fără pregătire în domeniul sănătății mintale și să verifice calificarea specialiștilor la care apelează.

„Este foarte important ca oamenii să se adreseze specialiștilor și să întrebe ce calificare au. Dacă au o experiență negativă cu un pseudospecialist, riscă să creadă că toți specialiștii sunt la fel, iar acest lucru afectează accesul la tratament”, a avertizat Andrei Eșanu.

Acesta a adăugat că Republica Moldova are nevoie de mai multe programe de educație privind sănătatea mintală, astfel încât oamenii să recunoască mai ușor simptomele depresiei și să solicite ajutor la timp.