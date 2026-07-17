Cum protejăm culturile de arsurile solare

Protejarea plantelor de arsurile solare este o necesitate în perioadele cu temperaturi ridicate deoarece culturile horticole se confruntă frecvent cu problema arsurilor solare. Acestea pot provoca daune economice semnificative și stres suplimentar pentru plante. Arsura solară este declanșată de temperaturile ridicate, lipsa apei și expunerea la radiații intense de lumină.

Această problemă nu afectează doar culturile din câmp deschis, ci și cele cultivate în sere sau solarii. Din acest motiv, este esențială monitorizarea și gestionarea atentă a acestor factori pentru a preveni arsura solară și pentru a asigura o creștere și o producție sănătoasă.

Care sunt factorii care sporesc riscurile arsurilor solare la plante și cum putem preveni aceste probleme? În acest articol, vom explora cauzele, efectele și soluțiile pentru a proteja plantele de arsurile solare, asigurând astfel o grădină sănătoasă și productivă.

Care sunt factorii care sporesc riscurile arsurilor solare la plante?

Combinația temperatură-lumină: Temperaturi ridicate combinate cu lumina solară puternică.

Temperaturi ridicate combinate cu lumina solară puternică. Irigare deficitară: Alternarea perioadelor secetoase cu cele de udare excesivă.

Alternarea perioadelor secetoase cu cele de udare excesivă. Fertilizare dezechilibrată: Aplicarea în cantități mari de azot împiedică asimilarea altor elemente necesare, făcând plantele mai sensibile.

Aplicarea în cantități mari de azot împiedică asimilarea altor elemente necesare, făcând plantele mai sensibile. Zile ploioase: Vatamarea fructelor în urma ploilor le face mai sensibile la arsurile solare.

Vatamarea fructelor în urma ploilor le face mai sensibile la arsurile solare. Genetica plantelor: Fructele cu un colorit mai închis (ex. pepenele verde, ardeiul gras, tomatele) sunt mai predispuse la arsuri solare.

Cum afectează arsurile solare dezvoltarea plantelor și calitatea fructelor?

Arsurile solare pot provoca o serie de simptome vizibile pe plante, indicând stres și posibile daune. Iată care sunt principalele simptome care indică faptul că plantele sunt afectate de arsurile solare:

Decolorarea frunzelor și a fructelor: Frunzele și fructele expuse la soare intens pot dezvolta pete albicioase sau galbene. La ardei, se observă zone albe, moi, care se necrozează. La tomate, zonele afectate devin albe, basicate, scufundate și încrețite. Aceste arsuri apar de obicei pe părțile laterale ale fructelor sau la peduncul, unde masa foliara este redusă.

Frunzele și fructele expuse la soare intens pot dezvolta pete albicioase sau galbene. La ardei, se observă zone albe, moi, care se necrozează. La tomate, zonele afectate devin albe, basicate, scufundate și încrețite. Aceste arsuri apar de obicei pe părțile laterale ale fructelor sau la peduncul, unde masa foliara este redusă. Frunze arse: Frunzele pot prezenta margini maronii sau părți complet arse. Aceste arsuri sunt adesea uscate și fragile la atingere.

Frunzele pot prezenta margini maronii sau părți complet arse. Aceste arsuri sunt adesea uscate și fragile la atingere. Scufundarea și încrețirea fructelor: La tomate, zonele afectate de arsură solară devin albe, basicate, scufundate și încrețite. Aceste simptome apar adesea pe părțile laterale ale fructelor sau la peduncul, unde masa foliara este redusă.

La tomate, zonele afectate de arsură solară devin albe, basicate, scufundate și încrețite. Aceste simptome apar adesea pe părțile laterale ale fructelor sau la peduncul, unde masa foliara este redusă. Căderea prematură a frunzelor și fructelor: Plantele stresate de soare pot pierde frunze și fructe înainte ca acestea să fie complet mature.

Plantele stresate de soare pot pierde frunze și fructe înainte ca acestea să fie complet mature. Necroza țesuturilor: Țesuturile vegetale pot muri (necroza) din cauza expunerii prelungite la temperaturi ridicate și radiații solare intense. Acest lucru se manifestă prin pete negre sau maronii pe frunze și fructe.

Țesuturile vegetale pot muri (necroza) din cauza expunerii prelungite la temperaturi ridicate și radiații solare intense. Acest lucru se manifestă prin pete negre sau maronii pe frunze și fructe. Ofilirea plantelor: Plantele expuse la soare intens și fără suficientă apă pot prezenta semne de ofilire, cu frunze moi și lăsate.

Plantele expuse la soare intens și fără suficientă apă pot prezenta semne de ofilire, cu frunze moi și lăsate. Stres termic: Temperaturile ridicate creează un stres considerabil pentru plante, influențând negativ creșterea și dezvoltarea acestora, dar și fructificarea.

Cum protejam plantele de arsurile solare?

Utilizarea plaselor de umbrire: Plasele de umbrire reduc cantitatea de lumină care ajunge pe plante și fructe, scăzând și temperatura interioară, astfel încât plantele să nu sufere un stres termic.

Plasele de umbrire reduc cantitatea de lumină care ajunge pe plante și fructe, scăzând și temperatura interioară, astfel încât plantele să nu sufere un stres termic. Utilizarea soluțiilor de umbrire: În perioadele calduroase, stropirea serelor/solarilor cu soluții speciale de umbrire protejează culturile. Aceste soluții rezistă o perioadă lungă și nu afectează folia de acoperire.

În perioadele calduroase, stropirea serelor/solarilor cu soluții speciale de umbrire protejează culturile. Aceste soluții rezistă o perioadă lungă și nu afectează folia de acoperire. Alege plante potrivite pentru locație :Încă de la început, alege plante care sunt adaptate la nivelul de expunere la soare al locului în care urmează să fie plantate. Diferite specii de plante au cerințe variate de lumină, iar alegerea corectă poate reduce riscul de arsuri.

:Încă de la început, alege plante care sunt adaptate la nivelul de expunere la soare al locului în care urmează să fie plantate. Diferite specii de plante au cerințe variate de lumină, iar alegerea corectă poate reduce riscul de arsuri. Utilizează strat de mulci : Aplică un strat generos de mulci în jurul bazelor plantelor pentru a reduce evaporarea apei și pentru a menține rădăcinile la temperaturi mai constante. Acest strat de mulci ajută la protejarea solului împotriva arsurilor solare.

: Aplică un strat generos de mulci în jurul bazelor plantelor pentru a reduce evaporarea apei și pentru a menține rădăcinile la temperaturi mai constante. Acest strat de mulci ajută la protejarea solului împotriva arsurilor solare. Folosește plante companion : Plantele companion, care oferă umbra naturală sau acționează ca paravan împotriva soarelui puternic, pot ajuta la protejarea plantelor sensibile.

: Plantele companion, care oferă umbra naturală sau acționează ca paravan împotriva soarelui puternic, pot ajuta la protejarea plantelor sensibile. Aplicarea ingrășămintelor pe bază de calciu: Calciul joacă un rol crucial dezvoltarea plantelor, protejează plantele împotriva stresului hidric și crește rezistența fructelor la deshidratare.

Protejarea plantelor arse de soare necesită o abordare atentă și consecventă. Prin adoptarea acestor sfaturi practice, vei putea să menții sănătatea grădinii tale și să reduci riscul de arsuri solare.

În concluzie, să nu lăsăm căldura verii să ne afecteze grădinile și culturile. Prin adoptarea acestor sfaturi și practici, putem menține plantele sănătoase, viguroase și productive pe toată durata sezonului cald. Fie că sunteți un grădinar amator sau un agricultor profesionist, aceste recomandări vă vor ajuta să vă protejați investițiile și să vă bucurați de roade sănătoase și bogate.