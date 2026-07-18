Ce sunt sunetele din filmele de groază care ne sperie, de fapt. Cum sunt obținute, care sunt efectele asupra creierului

Se apropie Halloween-ul și s-ar putea să te uiți mai des la producții horror în această perioadă. Dar, dincolo de acțiunea peliculelor, există un lucru ce amplifică teribil senzația de frică, iar acestea sunt sunetele din filmele de groază care ne sperie. Dar ce sunt ele, de fapt, și cum sunt produse?
De ce ne sperie sunetele din filmele de groază
Un personaj se plimbă singur pe o alee întunecată, iar tu știi că acolo, undeva, îl pândește un pericol mortal. Încă nu se întâmplă nimic, dar coloana sonoră a peliculei face tensiunea aproape insuportabilă. Este un exemplu pentru sunetele din filmele de groază care ne sperie.
Potrivit lui Jodi Sasaki-Miraglia, doctor în audiologie și director al programelor de educație profesională pentru Widex SUA, există o știință în arta zgomotelor înspăimântătoare.
Cunoscute sub numele de sunete neliniare, ele sfidează așteptările noastre cu privire la ceea ce urmează și sunt ceva pentru care am evoluat să ne temem, deoarece – în afara siguranței filmelor de groază – au însemnat adesea că ceva rău este pe cale să se întâmple.
După cum a declarat Sasaki-Miraglia pentru IFLScience, au existat chiar cercetări asupra modului în care sunetele neliniare pot îmbunătăți cinematograful.
Legătura cu evoluția creierului uman
Sunetele neliniare sunt unde sonore caracterizate prin amplitudinea lor excepțional de mare și volumul semnificativ mai mare în comparație cu alte tipuri de sunete. Aceste sunete conțin adesea schimbări bruște de frecvență, armonii non-standard sau elemente de haos și zgomot.
Mulți dintre noi au experimentat sunete neliniare în muzică, unde anumite părți ale muzicii pot fi atonale sau au caracteristici disonante, ceea ce determină schimbarea atenției sau dispoziției noastre aproape imediat. Dar sunetele care ne sperie și recunoașterea lor provin din însăși evoluția creierului uman.
Acesta a evoluat pentru a recunoaște anomaliile acestor sunete neliniare, permițându-ne să reacționăm rapid la potențiale pericole sau suferințe. În domeniul audiologiei, am văzut această trăsătură umană în acțiune, cunoscută sub numele de „reflexul de tresărire acustică”, care apare în milisecunde. Reflexul de tresărire acustică poate fi observat chiar și la nou-născuții cu procesare auditivă normală.
Creierul în sine nu știe ce se întâmplă decât după ce noi reacționăm, manifestându-se ca un mecanism fundamental de supraviețuire. După cum vă puteți imagina, strămoșii noștri aveau motive să se teamă de sunete neliniare care se extind dincolo de capacitatea normală a corzilor vocale, cum ar fi mârâitul unui urs, lătratul de avertizare al câinelui tău când există pericol în jur sau țipetele umane.
Cum sunt obținute sunetele din filmele de groază
Cercetările sugerează că atunci când sunt expuse la sunete neliniare, cum ar fi zgomote puternice și bruște sau sunete discordante, haotice, creierul și corpul pot reacționa cu un val de adrenalină și cortizol, ceea ce, împreună cu respirația rapidă, reprezintă un răspuns fiziologic la senzația de frică. În plus, fluxul crescut de adrenalină crește ritmul cardiac și provoacă dilatarea vaselor de sânge.
De la tema plină de suspans din „Fălci”, la viorile chinuitoare din „Psycho”, compozitorii coloanei sonore din acest tip de filme au capacitatea remarcabilă de a evoca frica folosind doar câteva acorduri muzicale simple. Ei realizează acest lucru prin amplificarea armoniilor neobișnuite și manipularea frecvențelor, ceea ce permite muzicii să declanșeze răspunsuri primare de frică codificate în creierul nostru.
De exemplu, fie că este un moment plin de suspans chiar înainte de un atac de zombi sau al unui animal teribil, sunetele neliniare contribuie la atractivitatea generală a imaginilor. Un exemplu clasic în acest sens este vuietul emblematic al T. Rex din filmul „Jurassic Park” (1993), care a fost creat prin amestecarea diferitelor sunete de animale, cum ar fi un pui de elefant, un tigru care mârâie și un aligator, pentru a produce un efect cu adevărat terifiant.
Să ne bazăm pe capacitatea noastră de a auzi sunetele care ne sperie este crucial pentru siguranța noastră personală. Adesea, putem auzi o potențială amenințare înainte de a o putea vedea sau, în unele cazuri, când s-ar putea să nu fie deloc vizibilă.
Auzul bun joacă un rol vital în protejarea noastră, în special în situații precum condusul unei mașini, mersul pe întuneric și auzirea „zgomotelor” din apropiere, răspunsul la alarme de incendiu sau cele care semnalează prezența unor intruși în locuință ori, pur și simplu, să fim conștienți de cineva care se apropie de noi.