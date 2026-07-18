Ce sunt sunetele din filmele de groază care ne sperie, de fapt. Cum sunt obținute, care sunt efectele asupra creierului

Potrivit lui Jodi Sasaki-Miraglia, doctor în audiologie și director al programelor de educație profesională pentru Widex SUA, există o știință în arta zgomotelor înspăimântătoare.

Cunoscute sub numele de sunete neliniare, ele sfidează așteptările noastre cu privire la ceea ce urmează și sunt ceva pentru care am evoluat să ne temem, deoarece – în afara siguranței filmelor de groază – au însemnat adesea că ceva rău este pe cale să se întâmple.

După cum a declarat Sasaki-Miraglia pentru IFLScience, au existat chiar cercetări asupra modului în care sunetele neliniare pot îmbunătăți cinematograful.

Legătura cu evoluția creierului uman

Sunetele neliniare sunt unde sonore caracterizate prin amplitudinea lor excepțional de mare și volumul semnificativ mai mare în comparație cu alte tipuri de sunete. Aceste sunete conțin adesea schimbări bruște de frecvență, armonii non-standard sau elemente de haos și zgomot.

Mulți dintre noi au experimentat sunete neliniare în muzică, unde anumite părți ale muzicii pot fi atonale sau au caracteristici disonante, ceea ce determină schimbarea atenției sau dispoziției noastre aproape imediat. Dar sunetele care ne sperie și recunoașterea lor provin din însăși evoluția creierului uman.

Acesta a evoluat pentru a recunoaște anomaliile acestor sunete neliniare, permițându-ne să reacționăm rapid la potențiale pericole sau suferințe. În domeniul audiologiei, am văzut această trăsătură umană în acțiune, cunoscută sub numele de „reflexul de tresărire acustică”, care apare în milisecunde. Reflexul de tresărire acustică poate fi observat chiar și la nou-născuții cu procesare auditivă normală.