De ce devenim mai nervoși în zilele foarte călduroase? Canicula afectează creierul și sănătatea mintală.

Temperaturile foarte ridicate pot afecta somnul, atenția și starea emoțională. Studiile arată că, în perioadele de caniculă, oamenii pot deveni mai obosiți, mai impulsivi și mai irascibili, scrie realitatea.net

Tot mai multe studii arată că, pe măsură ce temperaturile cresc, se intensifică și stresul, conflictele și dificultățile cognitive. Cercetările citate de publicația italiană au asociat perioadele de caniculă cu o frecvență mai mare a accidentelor de muncă, a actelor de violență și a episoadelor de agresivitate. Oamenii de știință subliniază însă că temperaturile ridicate reprezintă un factor agravant, nu singura cauză.

De ce devenim mai irascibili când este foarte cald

Organismul uman depune un efort considerabil pentru a-și menține temperatura internă în limite normale. Vasele de sânge se dilată pentru a elimina căldura prin piele, iar inima pompează mai intens pentru a susține acest proces. Activitatea suplimentară înseamnă un consum mai mare de energie și poate provoca oboseală, senzația de epuizare și o toleranță mai scăzută la stres, potrivit Il Post.

În același timp, transpirația abundentă crește riscul de deshidratare, asociată cu dureri de cap, dificultăți de concentrare și scăderea atenției. Pot apărea schimbări bruște de dispoziție și o stare accentuată de iritabilitate.

Psihologii atrag atenția că oamenii confundă adesea reacțiile fiziologice produse de căldură cu reacțiile emoționale. De exemplu, ritmul cardiac accelerat și respirația mai dificilă pot fi interpretate de creier ca semne de furie sau anxietate, ceea ce amplifică senzația de nervozitate.

Somnul, una dintre cele mai afectate funcții

Un alt efect important al caniculei este deteriorarea calității somnului. Nopțile tropicale, în care temperatura rămâne foarte ridicată, reduc durata și profunzimea somnului.

Lipsa odihnei afectează memoria, atenția și capacitatea de a lua decizii. În ziua următoare, oamenii sunt mai impulsivi și reacționează mai greu la situațiile stresante. Combinația dintre temperaturile ridicate și somnul insuficient explică de ce conflictele cotidiene apar mai ușor în perioadele de caniculă.

Unele persoane sunt mai vulnerabile decât altele

Copiii și persoanele în vârstă suportă mai greu temperaturile extreme, deoarece organismul lor reglează mai dificil căldura. Sensibilitatea diferă însă și în funcție de caracteristicile individuale.

Unele studii sugerează că persoanele cu un nivel ridicat de nevroticism, una dintre cele cinci mari trăsături de personalitate analizate în psihologie, reacționează mai intens la stresul provocat de temperaturile ridicate. Contează și obișnuința cu clima. Oamenii care trăiesc în regiuni mai răcoroase pot resimți mai puternic efectele caniculei decât cei adaptați la temperaturi ridicate.

Impactul caniculei asupra sănătății mintale

Valurile de căldură pot agrava simptomele persoanelor care suferă deja de depresie, anxietate sau alte afecțiuni psihice. Mai multe cercetări realizate în Statele Unite și Australia au arătat că, în zilele foarte călduroase, cresc prezentările la camerele de gardă pentru tulburări psihice, episoade depresive, consum de substanțe și comportamente de autovătămare.

O analiză publicată în 2023 în reviste din grupul The Lancet a estimat că internările pentru probleme de sănătate mintală cresc cu aproape 10% în timpul valurilor de căldură. Autorii subliniază însă că nu există suficiente dovezi pentru a afirma că temperaturile ridicate sunt cauza directă a acestor probleme, deoarece intervin și factori sociali, economici și medicali.

Atenție la medicamente în perioadele de caniculă

Specialiștii avertizează că anumite medicamente, inclusiv unele antidepresive, pot modifica mecanismele prin care organismul își reglează temperatura și transpirația. În aceste cazuri, riscul de deshidratare și supraîncălzire poate fi mai mare.

Persoanele aflate sub tratament trebuie să respecte recomandările medicului și să acorde o atenție sporită hidratării și evitării expunerii prelungite la soare. În contextul schimbărilor climatice și al valurilor de căldură tot mai frecvente, tot mai mulți experți susțin că efectele temperaturilor extreme asupra sănătății mintale vor deveni o preocupare tot mai mare, alături de impactul deja cunoscut asupra inimii, plămânilor și sistemului cardiovascular.