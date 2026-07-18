Ce sunt „magneții de vacă”, de fapt. Teoriile conspirației nu funcționează în acest caz, de ce sunt introduși în animale

Ei bine, unii fermieri și crescători de animale plasează niște dispozitive magnetice în interiorul bovinelor pentru a face față așa-numitei „boli hardware” sau, conform denumirii medicale, reticuloperitonita traumatică.

Vacile – la fel ca mulți oameni – pot deseori să ia guri mari din hrană și riscă să înghită corpi metalici ascuțiți fără să-și ia timp să mestece, mai ales că ele sunt rumegătoare.

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Astfel, pericolul de a înghiți „la pachet” aceste obiecte străine este mare și le face vulnerabile la orice bucăți de metal rătăcite din alimente, de la resturi de echipamente agricole, până la șuruburi și sârmă de la garduri, de exemplu.

Ce boli previn „magneții de vacă”

Aceste bucăți de metal pot perfora reticulul (a doua cameră din stomacul animalelor rumegătoare), provocând infecții, febră, probleme digestive și durere la animalele ghinioniste.

De aceea, cel mai bun mod de a face față „bolii hardware” este de a preveni intrarea metalului în dieta vacilor. Pentru asta, fermierii și crescătorii de animale plasează adesea „magneții de vacă” în stomacul animalelor, folosind un tub de stomac sau un pistol cu ​​bile.