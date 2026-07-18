Ce sunt „magneții de vacă”, de fapt. Teoriile conspirației nu funcționează în acest caz, de ce sunt introduși în animale

Dacă își plac teoriile conspirației, poate ai auzit de „magneții de vacă”, dispozitive ce sunt introduse în interiorul bovinelor. Așa cum nici rețeaua 5G nu a avut legătură cu moartea unor păsări în anumite zone ale lumii, la fel, folosirea acestor magneți nu înseamnă aplicarea vreunui plan secret și diabolic în privința animalelor și a oamenilor.
De ce nu e vorba de teorii ale conspirației
„Magneții de vacă” au stârnit îngrijorare în rândul unor persoane ce s-au gândit imediat la cazurile de păsări ce ar fi murit, fără ca acest lucru să se confirme vreodată, din cauza rețelelor 5G. Despre ce este vorba?
Ei bine, unii fermieri și crescători de animale plasează niște dispozitive magnetice în interiorul bovinelor pentru a face față așa-numitei „boli hardware” sau, conform denumirii medicale, reticuloperitonita traumatică.
Vacile – la fel ca mulți oameni – pot deseori să ia guri mari din hrană și riscă să înghită corpi metalici ascuțiți fără să-și ia timp să mestece, mai ales că ele sunt rumegătoare.
Astfel, pericolul de a înghiți „la pachet” aceste obiecte străine este mare și le face vulnerabile la orice bucăți de metal rătăcite din alimente, de la resturi de echipamente agricole, până la șuruburi și sârmă de la garduri, de exemplu.
Ce boli previn „magneții de vacă”
Aceste bucăți de metal pot perfora reticulul (a doua cameră din stomacul animalelor rumegătoare), provocând infecții, febră, probleme digestive și durere la animalele ghinioniste.
De aceea, cel mai bun mod de a face față „bolii hardware” este de a preveni intrarea metalului în dieta vacilor. Pentru asta, fermierii și crescătorii de animale plasează adesea „magneții de vacă” în stomacul animalelor, folosind un tub de stomac sau un pistol cu bile.
„Folosirea magneților în reticul a devenit o rutină populară de prevenire a „bolilor hardware”, în special la rasele de lactate”, a explicat Bonnard L. Moseley, de la Colegiul de Medicină Veterinară al Universității din Missouri, într-un articol despre „boala hardware”.
„Magnetul, pur și simplu, menține obiectele metalice străine lipite împreună într-o fel de minge, reducând șansele de a pătrunde în reticul”, a adăugat el.
Cât timp se folosesc
„Magneții de vacă” rămân pe loc pe tot parcursul vieții animalelor și sunt îndepărtați după ce vacile mor sau sunt sacrificate pentru carne. Prin urmare, procedura nu are legătură cu nici o conspirație legată de animale și îndreptată, în secret, contra oamenilor.
În urmă cu câțiva ani, la începutul lansării rețelelor 5G, a făcut vâlvă teoria conform căreia banda de frecvență folosită de rețeaua wireless ar fi nocivă pentru oameni. Iar dovada prezentată ținea de convingerea unora că moartea unor păsări în diferite zone ale lumii unde se testa noua tehnologie ar fi fost cauzată de aceasta.
Firește, ca și în alte cazuri, nimic din această teorie nu s-a adeverit, astfel că putem să ne bucurăm azi de o viteză mult mai mare la internet