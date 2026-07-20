Generația de aur a satului Soloneț, omagiată la o întâlnire dedicată seniorilor / GALERIE FOTO

Recent, în satul Soloneț, raionul Soroca, a fost organizată o seară specială dedicată locuitorilor care au împlinit vârsta de 70 de ani. Evenimentul a adunat zeci de seniori ai satului, care au petrecut câteva ore împreună, într-o atmosferă plină de emoție, voie bună și amintiri.

Programul a inclus momente muzicale, dansuri și discuții despre copilăria de altădată. Participanții și-au amintit de anii tinereții, de tradițiile păstrate în sat și de vremurile care au contribuit la formarea comunității de astăzi.

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În mesajul adresat participanților, organizatorii au subliniat că persoanele trecute de 70 de ani reprezintă „generația de aur” a satului, oameni care, prin munca și dedicarea lor, au contribuit la dezvoltarea localității și au transmis generațiilor următoare valori importante, precum respectul pentru familie, credința și dragostea pentru muncă.

Pe parcursul serii, atmosfera a fost una caldă și prietenoasă. Muzica și dansul i-au adus împreună pe participanți, iar amintirile din copilărie au fost împărtășite cu emoție. Organizatorii spun că astfel de întâlniri contribuie la apropierea dintre oameni și la păstrarea spiritului comunității.

Cu această ocazie au fost adresate mulțumiri doamnei Raisa Lefter și domnului Petru Ceban, gazdele Centrului Cultural din Soloneț, pentru implicarea în organizarea evenimentului, precum și pentru ospitalitatea și grija oferite participanților.

Astfel de inițiative sunt apreciate de localnici, deoarece le oferă seniorilor ocazia de a se revedea, de a socializa și de a se simți apreciați pentru contribuția pe care au avut-o de-a lungul vieții la dezvoltarea satului.