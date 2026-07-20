EFA și FC Steaua Nordului încep campionatul cu stângul, iar echipele din raionul Drochia au obținut primele victorii

A luat startul o nouă ediție a Campionatului Republicii Moldova la fotbal, Liga a 2-a, seria Nord. Echipele care reprezintă Câmpia Sorocii au debutat diferit, dar totul este la început și șansele tuturor, minclusiv la promovare, rămân intacte.

EFA, bunăoar,ă a pierdut în deplasarea de la Chirsova, dar a marcat trei goluri și pofta de joc a atacanților demontrează că echipa este pe calea dreaptă și victoriile nu se vor lăsa așteptate. Golurile visocenilor au fost marcate de Adrian Costin (minutul 19), Corneliu Rotaru (53) și Victor Ursache (80). Nu putem trece cu vederea victoria la scor a echipei din Țarigrad, care „au măturat pe jos” cu fotbaliștii din Comrat, care sunt veteranii ligii. La fel de bun a fost și startul altei formații drochiene, FC Speranța, care nu le-au dat nici o speranță rivalilor din Cahul. Cu părere de rău, a pierdut, pe teren propriu, puternica echipă Steaua Nordului din Izvoare.

Iată rezultatele tehnice ale etapei inaugurale: FC Congaz – CS Atletic Strășeni 5-1. Au marcat: Ghenadie Orbu (8, 36), Andrei Gargalîc (38), Alexei Diordiev (50), Victor Arnaut (75) / Victor Baciu (89-penalty); FC Țarigrad – CF Olimp 5-0. Au marcat: Sebastian Manea (7), Eduard Grițiuc (23), Vasile Noroc (27), Mihail Bajereanu (33), Iurie Dorogan (74); FC Speranța – CMF Cahul 2-0. Au marcat: Piotr Gherman (8, 43-penalty); FC Constructorul Leova – FC Chișinău 1-4. Au marcat: Vlad Savițchi (45+2) / Cristian Ursu (10), Marius Condruc (39, 90+2), Ilie Damașcan (86); CF Maiak – EFA Visoca 4-3. Au marcat: Stanislav Dobrioglo (24, 42, 62), Evsevii Moscoglo (36) / Adrian Costin (19), Corneliu Rotaru (53), Victor Ursache (80); FC Steaua Nordului – CSFCJT Atletico 1-5. Au marcat: Daniil Garam (63) / Nicolai Palii (15-penalty), Victor Covalenco (29-autogol), Maxim Cebotari (52), Alexandr Babiuc (67), Ion Bordan (87-autogol); CF Locomotiva – CF Edineț 1-2. Au marcat: Dumitru Boțoc (73-penalty) / Eduard Creciun (45), Dumitru Boțoc (51-autogol).

După prima etapă EFA ocupă locul 9, FC Steaua Nordului este pe 14, FC Speranța este pe locul cinci, iar FC Țarigrad este în fruntea clasamentului.

În etapa a doua, EFA primește replica rivalilor din Izvoare, FC Speranța joacă în deplasare, la Tiraspol, iar FC Țarigrad are meci greu la Congaz.