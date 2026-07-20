Primarul satului Visoca, Grigore Pleșca: Voi merge până la capăt în apărarea sănătății oamenilor care m-au ales

De către
OdN
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  Am primit la redacție un DEMERS, semnat de primarul satului Visoca, Grigore Pleșca, către președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac. Publicăm acest document integral, fără vreo intervenție sin partea noastră, fiindcă este vorba despre ceea ce este mai scump – sănătatea oamenilor.

Din partea redacției. Dat fiind faptul că, președintele raionului Soroca „nu corespondează cu Observatorul de Nord” (din motive cunoscute doar de domnia sa)  ne-am adresat după explicații și comentarii către persoana care chiar este cea mai indicată să facă lumină în acest caz, dar…  Iurie Tănase, vicepreședintele raionului Soroca, responsabil de domeniul sănătății, nu a dorit să comenteze conținutul acestui Demers și să explice căile unei posibile rezolvări a problemei, anunțându-ne că în curând vor avea loc Audieri publice la această temă, în cadrul cărora vor fi puse punctele pe „i”.  

La rândul său, primarul Grigore Pleșca a promis că va merge până la capăt în apărarea intereselor și sănătății oamenilor care l-au votat…

 

 

 


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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