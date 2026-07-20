Drochianca Anișoara Puică a primit titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău

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   În semn de apreciere pentru contribuția lor la promovarea capitalei și a Republicii Moldova, nouă personalități din domeniul culturii, artei, sportului și literaturii au primit titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău. Decizia a fost aprobată  de Consiliul Municipal Chișinău, iar distincțiile au fost acordate în contextul Zilei Chișinăului.
 Printre cei nouă se regăsește și interpreta Anișoara Puică, originară din satul Nicoreni, raionul Drochia care în prezent activeaza la Centrul de Cultura si Arta „Ginta Latina” in functie de artista-vocalista. Ceilalți opt cetățeni de onoare ai municipiului Chișinău sunt compozitorul, muzicologul și profesorul universitar Constantin Rusnac, interpretele Lidia Botezatu și Olga Ciolacu, interpretul Ion Suruceanu, sportivul Mihail Malear, directoarea artistică și prim-dirijoarea Capelei Corale Academice „Doina”, Ilona Stepan, muzicologul și directoarea Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, Svetlana Bivol și poetul, prozatorul și publicistul Ianoș Țurcanu. (Foto: Perfecte.md)

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