Cod galben de instabilitate atmosferică până mâine, la pra 01.00

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis astăzi un Cod galben de instabilitate atmosferică. Avertizarea a intrat în vigoare astăzi, la ora 15:00, și va fi valabilă până mâine, la ora 01:00.

Pentru această perioadă sunt prognozate sunt prognozate ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, iar izolat se vor semnala averse puternice (15–45 l/m²), grindină și vijelii cu rafale de vânt de până la 15–20 m/s. Pe durata furtunii, evitați deplasările neesențiale, nu vă adăpostiți sub copaci și păstrați distanța față de panourile publicitare și construcțiile instabile. Conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum.