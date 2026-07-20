Prima generație SPRINTeen – 29 de tineri din toată țara au finalizat prima etapă a programului național de mentorat

În perioada 18-19 iulie curent, în municipiul Chișinău a avut loc prima etapă a programului național de mentorat și dezvoltare SPRINTeen, dedicat tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani. Programul, realizat în conformitate cu obiectivele Strategiei Tineret 2030, este finanțat prin Programul de Granturi al Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, implementat de Agenția Națională pentru Tineret. Implementatorul proiectului este Asociația Obștească Comunitatea SPRINT-Moldova.

La prima ediție a acestui program, au participat 29 de tineri din toate regiunile Republicii Moldova: nord, centru, sud și UTA din stânga Nistrului, oferind o diversitate de experiențe, care a îmbogățit procesul de învățare și schimbul de idei.

Activitățile au fost facilitate de o echipă de formatori și mentori, specialiști cu experiență în administrația publică, comunicare, leadership și dezvoltarea tinerilor: Silvia Brașoveanu, Veronica Loghinova, Cătălina Ceban și Dan Nicu.

Pe parcursul celor două zile, tinerii au urmat un program intensiv de instruire bazat pe metode interactive, simulări și exerciții practice. Activitățile au fost concepute pentru a le dezvolta competențele necesare în luarea deciziilor informate, privind viitorul lor profesional. Astfel, programul s-a axat pe autocunoaștere și identificarea valorilor personale, orientare în carieră, dezvoltarea gândirii critice și combaterea dezinformării, leadership, comunicare eficientă, simulări administrative și planificarea dezvoltării personale. Toate activitățile s-au desfășurat prin metode participative și jocuri de rol.

Un element distinctiv al programului l-a constituit apropierea tinerilor de realitățile serviciului public. Prin simulări, exerciții de tip „job shadowing”, discuții cu profesioniști și scenarii inspirate din situații reale, participanții au descoperit cum funcționează instituțiile publice, care sunt responsabilitățile funcționarilor publici și ce oportunități oferă o carieră în serviciul public. SPRINTeen creează o punte reală între tineri și instituții, oferindu-le nu doar informație, ci și context, încredere și posibilitatea de a contribui cu idei, care pot influența modul în care este gândită orientarea profesională în școli.

„Orientarea în carieră nu înseamnă să le spunem tinerilor ce profesie să aleagă, ci să îi ajutăm să se cunoască pe ei înșiși, să înțeleagă oportunitățile din jur și să aibă curajul să ia decizii asumate. SPRINTeen a fost creat pentru a le oferi exact acest spațiu: unul în care ei pot învăța, experimenta și descoperi că pot contribui la schimbarea comunităților din care fac parte,”– a menționat Silvia Brașoveanu, președinta Asociației Obștești „Comunitatea SPRINT-Moldova” și coordonatoarea proiectului.

SPRINTeen reprezintă începutul unei comunități de tineri implicați, care vor continua să beneficieze de oportunități de mentorat, învățare și colaborare, contribuind activ la dezvoltarea societății și la consolidarea unei noi generații de lideri.

Următoarea etapă a programului este elaborarea unui manual de idei pentru dezvoltarea sistemului educațional, un document care va fi transmis Ministerului Educației și Cercetării, și o vizită de studiu la instituțiile de stat din Chișinău, pentru ca tinerii să înțeleagă direct cum sunt luate deciziile la nivel central.

Proiectul „SPRINTeen” este realizat în conformitate cu obiectivele Strategiei Tineret 2030 și este finanțat prin Programul de Granturi al Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, implementat de Agenția Națională pentru Tineret. Implementatorul Proiectului este Asociația Obștească Comunitatea SPRINT-Moldova.

Ioana BOLEA,

corespondentă VIP HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia