Amalgamarea Soroca–Egoreni ar putea aduce 70 milioane de lei pentru drumuri, apă și servicii publice

Locuitorii din Soroca și Egoreni ar putea beneficia de investiții estimate la aproape 72 de milioane de lei, de servicii administrative comune și de modernizarea infrastructurii, dacă cele două localități vor finaliza procesul de amalgamare voluntară. Un proiect de decizie ce propune unirea municipiului Soroca cu satul Egoreni și stabilirea Sorocii drept centru administrativ al viitoarei unități administrativ-teritoriale, urmează să fie pus la vot la ședința Consiliului Municipal Soroca de la sfârșitul acestei săptămâni.

Documentul urmează să fie examinat de Consiliul municipal Soroca. Pentru a fi adoptat, proiectul trebuie să obțină votul a două treimi din numărul consilierilor aleși. O majoritate simplă nu este suficientă.

Amalgamarea ar reuni într-o singură unitate administrativ-teritorială o populație de 21.773 de locuitori. Municipiul Soroca are 21.099 de locuitori și a acumulat punctajul maxim pentru a deveni centrul administrativ, potrivit criteriilor privind populația, capacitatea fiscală și acoperirea cu servicii.

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Cel mai vizibil avantaj prevăzut de proiect este accesul locuitorilor satului Egoreni la întreaga gamă de servicii administrative oferite în municipiul Soroca. Documentul arată că legătura dintre cele două localități există deja în viața de zi cu zi. Egoreni se află la o distanță de aproximativ trei-patru kilometri de Soroca, iar între 60 și 70% din populația activă a satului lucrează în municipiu. Tot la Soroca sunt accesate integral serviciile administrative complexe.

Prin amalgamare, această relație ar urma să fie integrată într-o singură structură administrativă, cu un buget consolidat și un plan comun de dezvoltare. Prioritățile exprimate de cetățeni în timpul consultării sunt renovarea și dotarea instituțiilor publice, repararea drumurilor și trotuarelor locale și extinderea iluminatului stradal. Aceste necesități ar urma să fie incluse în planul de investiții al noii unități administrativ-teritoriale.

Potrivit notei informative, unitatea administrativ-teritorială formată prin amalgamare ar putea beneficia de stimulente financiare estimate la 71.753.996 de lei.

Suma este alcătuită din:

* 400.000 de lei pentru pregătirea procesului de amalgamare;

* 65.353.996 de lei pentru investiții capitale;

* 6.000.000 de lei pentru susținerea bugetului local în perioada 2028–2030.

Valorile sunt estimative și urmează să fie confirmate împreună cu Ministerul Finanțelor. De asemenea, distribuirea banilor pe domenii are, la această etapă, caracter orientativ. Planul final de investiții va trebui elaborat în baza studiilor tehnice de fezabilitate și aprobat de consiliul local al noii unități administrativ-teritoriale.

Documentul precizează că adoptarea deciziei nu ar genera cheltuieli din bugetul municipiului Soroca. Argumentele economice ale proiectului se concentrează în special asupra situației din Egoreni. Satul are în 2026 un buget total de 5,251 milioane de lei, dintre care 74,5% provin din transferuri de stat. În ultimii doi ani bugetari analizați nu au fost realizate investiții capitale.

În localitate sunt menționați 19,3 kilometri de drumuri locale aflați în stare precară, iluminat stradal doar parțial, lipsa rețelei de canalizare și o rețea de apă incompletă. Prin consolidarea bugetului și accesarea stimulentelor financiare, autorii proiectului urmăresc să creeze condiții pentru modernizarea drumurilor, a rețelelor de apă și canalizare și a instituțiilor publice.

Pentru bugetul noii unități, proiectul mai prevede încetarea cheltuielilor necesare întreținerii unui aparat administrativ distinct în Egoreni. Documentul nu indică însă valoarea economiilor care ar putea rezulta.

Consultarea locuitorilor s-a desfășurat prin chestionare, în perioada 20–30 iunie 2026, simultan în Soroca și Egoreni. Au fost distribuite 770 de chestionare, dintre care 650 în municipiul Soroca și 120 în satul Egoreni. Au fost completate 719 chestionare: 614 în Soroca și 105 în Egoreni. Rata de răspuns a fost de 93,38%.

Potrivit notei informative, toți respondenții care au completat chestionarele au susținut amalgamarea. Această proporție se referă la participanții la consultare, nu la întreaga populație a celor două localități.

Noua unitate administrativ-teritorială va fi considerată formată doar după intrarea în vigoare a modificărilor legislative.