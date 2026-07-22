Festivalul „Zestrea Neamului” revine la Racovăț: Folclor, tradiții și invitați speciali îi așteaptă pe vizitatori

Satul Racovăț din raionul Soroca va găzdui duminică, 9 august 2026, cea de a doua ediție a Festivalului de Folclor și Tradiții Populare „Zestrea Neamului”. Evenimentul va avea loc pe stadionul satului, începând cu ora 11:30, și își propune să aducă în prim plan tradițiile, cultura și valorile autentice ale neamului.

Programul festivalului va începe cu parada portului popular și deschiderea oficială. Pe parcursul zilei, vizitatorii vor putea admira expoziții pregătite de instituțiile din localitate, printre care Primăria Racovăț, Centrul Cultural, Gimnaziul Racovăț, Grădinița nr. 2, Biblioteca nr. 1, Biblioteca nr. 2 și Centrul Medical Racovăț.

Atmosfera de sărbătoare va fi completată de un concert folcloric susținut de ansambluri din raion, precum și de formațiile „Sânziene”, „Struguraș”, „Vatra” și alte colective artistice din cadrul Centrului Cultural Racovăț.

Totodată, publicul se va bucura de recitalurile interpretei de muzică populară Mihaela Tabură și ale interpretei de muzică ușoară Diana Stoica. De asemenea, la eveniment va participa și Fanfara comunei Cozmești din județul Iași, România.

Un loc important în cadrul festivalului îl va avea târgul cu vânzare, unde aproximativ 35 de meșteri populari își vor expune creațiile. Vizitatorii vor putea cumpăra produse tradiționale, obiecte lucrate manual, dar și produse locale, precum fructe, legume, vin, miere și alte bunătăți specifice zonei.

Organizatorii îi invită pe toți iubitorii de tradiții și folclor să participe la această sărbătoare dedicată patrimoniului cultural și identității naționale.