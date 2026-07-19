Un sorocean care transporta peste 69 de recipiente cu alcool fără acte a fost amendat

Aproape 75 de litri de alcool fără acte de proveniență au fost descoperiți într-un automobil verificat de autorități. Analizele de laborator au arătat că una dintre sticle conținea și o insectă, iar o parte dintre lichide nu putea fi încadrată în nicio categorie de băuturi spirtoase. Persoana care transporta produsele a fost amendată cu 2.500 de lei.

Cazul a ajuns în fața Judecătoriei Soroca, care a pronunțat hotărârea la 15 iulie 2026. Controlul a avut loc la 10 februarie, în jurul orei 18:30. În compartimentul pentru marfă al unui automobil au fost găsite 29 de sticle sigilate, fiecare având câte 0,5 litri, fără timbru de acciz. Alte 40 de recipiente din plastic conțineau câte 1,5 litri de lichid cu miros specific de alcool.

În total, autoritățile au ridicat 74,5 litri de produse alcoolice pentru care nu au fost prezentate acte de proveniență. În instanță, persoana sancționată nu și-a recunoscut vina. Aceasta a declarat că băuturile fuseseră cumpărate pentru consum personal dintr-un magazin specializat din regiunea transnistreană.

Potrivit explicațiilor prezentate, o copie a bonului de plată i-ar fi fost transmisă ulterior prin telefon. Persoana nu deținea însă alte documente care să demonstreze proveniența produselor în momentul efectuării controlului. Instanța a constatat că lipsa actelor de proveniență a fost confirmată inclusiv prin explicațiile persoanei verificate, procesele-verbale întocmite și rezultatele analizelor de laborator.

Testele au arătat că lichidul dintr-o sticlă de 0,5 litri avea caracteristici asemănătoare unui rachiu de vin. Laboratorul nu a putut însă stabili proveniența și trasabilitatea produsului. În aceeași sticlă a fost identificat un corp străin — o insectă. Produsul nu avea indicată data îmbutelierii și nu era marcat cu timbru de acciz.

Nici lichidul păstrat în recipientele de plastic nu a putut fi încadrat în categoria rachiu de vin sau într-o altă categorie de băuturi spirtoase. Totodată, îmbutelierea băuturilor spirtoase în recipiente din plastic de tip PET este interzisă.

Constatările ridică semne de întrebare nu doar privind respectarea legislației, ci și asupra riscurilor pentru sănătatea celor care ar fi consumat produsele. Lipsa trasabilității înseamnă că nu poate fi verificat cine le-a fabricat, în ce condiții au fost îmbuteliate și dacă sunt sigure pentru consum.

Judecătoria Soroca a recunoscut persoana vinovată de încălcarea prevederilor legale privind comercializarea mărfurilor fără documente de proveniență și a aplicat o amendă de 50 de unități convenționale, echivalentul a 2.500 de lei. Amenda poate fi redusă la jumătate dacă este achitată în termen de trei zile lucrătoare de la aplicarea sancțiunii.

Cele 69 de sticle și recipiente ridicate urmează să fie distruse după intrarea hotărârii în vigoare. Decizia poate fi contestată la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile.