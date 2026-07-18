A fost descoperit al șaselea gust al limbii. Care este, cu ce seamănă, ce spun specialiștii

Oamenii de știință cunoșteau de mai multă vreme că limba reacționează la clorura de amoniu, dar cercetări noi făcute la Colegiul Dornsife din cadrul Universităţii din California de Sud (USC) au reușit să identifice cu precizie receptorii de pe limbă ce răspund la gustul acesteia.

Totul se datorează unei proteine numite OTOP1, ce se găsește în membrana celulelor și formează canale pentru mișcarea ionilor de hidrogen în celulă. se arată în studiul publicat în Nature Communications. Este vorba de același receptor ce sesizează aciditatea pe care o simțim atunci când gustăm, de exemplu, suc de lămâie sau oțet.

Cum a fost descoperit

Cercetătorii au avansat ipoteza că proteina OTOP1 ar putea fi responsabilă și pentru reacția limbii la clorura de amoniu, din moment ce este legată tot de aciditate.

Pentru a-și confirma ipoteza, echipa a creat celule umane crescute în laborator ce conțineau proteina OTOP1 și apoi le-au expus la acid și clorură de amoniu. Specialiștii au descoperit că clorura activează receptorul OTOP1 la fel de eficient ca și acidul.

La temperaturi mai ridicate clorura de amoniu se disociază în amoniac și clorură hidrică. Ea este asociată adesea cu un gust respingător și, cel mai probabil, a evoluat pentru a ne ajuta să evităm produsele dăunătoare, din moment ce amoniacul este toxic pentru oameni și alte animale.