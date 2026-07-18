Care este efectul mâncării picante, de fapt. Ce beneficii și riscuri prezintă, ce spun cercetătorii

Multor oameni le plac produsele picante, pe când alții se feresc de ele, convinși că le va face rău. Efectul mâncării picante este resimțit, însă, nu doar pe moment, ci și în procesele ce au loc în organism, iar beneficiile ori riscurile produse de aceasta depind de toleranța fiecăruia la gustul picant.
Efectul mâncării picante asupra organismului
Efectul mâncării picante poate fi, uneori, devastator. În septembrie 2023, un băiat de 14 ani a murit după ce a consumat două varietăți din unii dintre cei mai iuți ardei din lume, Carolina Reaper și Naga Viper.
Tragedia s-a petrecut în urma unei provocări lansate pe o rețea de socializare, iar în urma incidentului anumite sortimente de chipsuri picante au fost scoase de la vânzare. Dar, dincolo de acest eveniment nefericit, cât de bine sau de rău ne fac mâncărurile prea iuți, de fapt?
Acest tip de hrană se poate referi la produsele ce conțin o varietate de condimente, de la curry asiatic, la ardeii iuți texano-mexiani ori la paprica ungurească. Dar poate avea legătură și cu produsele ce conțin o cantiate considerabilă de capsaicină un compus chimic ce se găsește în diferite cantități în ardeii iuți.
Pe măsură ce capsaicină conține un nivel piperat mai ridicat, ea se află mai sus pe scala Scoville, cea care cuantifică senzația de fierbințeală, de iuțeală a unui aliment picant.
Ce este capsaicina
Senzația de fierbinte creată de capsaicină este activată de anumite procese biologice în cazul mamiferelor, unele identice cu cele care produc senzația de temperaturi ridicate. Durerea provocată de mâncare prea picantă poate provoca eliberarea de endorfine și dopamină, ceea ce poate duce la apariția unui anumit nivel de euforie.
În ultima perioadă, consumul de produse picante s-a extins, mai ales datorită concursurilor populare de mâncat de ardei iuți ori prin provocările lansate pe rețele de socializare.
Efectul mâncării picante pe termen scurt este bineștiut, de la o stare plăcută de căldură, la cea dureroasă că-ți iau foc buzele, limba și gura. De asemenea, pot apărea multiple forme de disconfort la nivelul tractului digestiv, dureri de cap și stări de vomă.
Dacă simți simptome precum dureri de cap, abdominale sau diareea, atunci cel mai bine ar fi să te ferești de asemenea produse. Acestea sunt mai evidente la persoanele care au deja afecțiuni ale colonului, de exemplu.
Beneficiile și riscurile date de efectul mâncării picante
„Cercetătorii au studiat beneficiile, dar și riscurile potențiale ale consumului prelungit de mâncăruri picante asupra organismului. Unele dintre studii s-au referit la legătura acesteia cu boli precum cele cardiovasculare, cancere, Alzheimer, arsuri la stomac, ulcere și chiar sănătatea psihică”, a spus Paul D. Terry, profesor de epidemiologie la Universitatea din Tennessee, pentru sciencealert.com.
Rezultatele sunt, însă, amestecate, chiar dacă arsurile la stomac, de exemplu, par mult mai conectate cu consumul de astfel de produse iuți.
Dar unii nutriționiști sunt convinși că efectele mâncării picante nu au legătură cu producerea de ulcere, în timp ce asocierea cu cancerul la stomac este încă neclară.
La ora actuală, dovezile obținute după studierea unor eșantioane largi de populație arată că mâncarea picantă nu crește, totuși, riscul de mortalitate, ba chiar s-ar putea să-l scadă. Dar totul ține și de particularitățile fiecărei persoane, de modul în care organismul cuiva reacționează la produsele iuți.
Un lucru e sigur: oamenii sunt singurele animale care mănâncă în mod intenționat ceva foarte picant pentru a-și cauza durere ori pentru a simți o senzație de plăcere.