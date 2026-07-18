Care este efectul mâncării picante, de fapt. Ce beneficii și riscuri prezintă, ce spun cercetătorii

Tragedia s-a petrecut în urma unei provocări lansate pe o rețea de socializare, iar în urma incidentului anumite sortimente de chipsuri picante au fost scoase de la vânzare. Dar, dincolo de acest eveniment nefericit, cât de bine sau de rău ne fac mâncărurile prea iuți, de fapt?

Acest tip de hrană se poate referi la produsele ce conțin o varietate de condimente, de la curry asiatic, la ardeii iuți texano-mexiani ori la paprica ungurească. Dar poate avea legătură și cu produsele ce conțin o cantiate considerabilă de capsaicină un compus chimic ce se găsește în diferite cantități în ardeii iuți.

Pe măsură ce capsaicină conține un nivel piperat mai ridicat, ea se află mai sus pe scala Scoville, cea care cuantifică senzația de fierbințeală, de iuțeală a unui aliment picant.

Ce este capsaicina

Senzația de fierbinte creată de capsaicină este activată de anumite procese biologice în cazul mamiferelor, unele identice cu cele care produc senzația de temperaturi ridicate. Durerea provocată de mâncare prea picantă poate provoca eliberarea de endorfine și dopamină, ceea ce poate duce la apariția unui anumit nivel de euforie.

În ultima perioadă, consumul de produse picante s-a extins, mai ales datorită concursurilor populare de mâncat de ardei iuți ori prin provocările lansate pe rețele de socializare.