”Pădurea strâmbă” care i-a uimit pe specialiști. De ce s-au curbat copacii, legătura cu gravitația

Creșterea trunchiului reia apoi o creștere dreaptă până la vârf, dar formează în locul deformării o curbură care poate atinge până la 3 m la anumiți pini.

Arborii au o vârstă de circa 80 ani și au o înălțime de 11-12 m. Se știe că ei au fost plantați în 1932, când Pomerania Occidentală făcea parte din Germania, înainte ca regiunea Grygino să fie invadată și distrusă în cel de-Al Doilea Război Mondial, locuitorii abandonând orașul și luând cu ei și secretul deformării acestor pini.

Așa se face că motivul neobișnuitei curburi a pinilor din „pădurea strâmbă” i-a nedumerit pe specialiști. Sigur, printre teoriile ce au vrut să explice fenomenul nu putea să lipsească și cea care susține o prăbușire a unei nave extraterestre care, probabil, după ce a străbătut milioane de ani-lumină prin spațiu fără incidente, n-o fi găsit un loc bun de parcare în zonă.

De ce s-au curbat copacii

Ceva mai realistă este teoria conform căreia că arborii ar fi fost striviți de tancurile naziste pe când erau doar niște lăstari, după care și-au reluat creșterea încă odată înălțându-se către lumina Soarelui.

Dar faptul că pinii curbați din „pădurea strâmbă” sunt înconjurați de alți arbori absolut normali face ca această posibilitate să fie destul de mică.