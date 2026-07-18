”Pădurea strâmbă” care i-a uimit pe specialiști. De ce s-au curbat copacii, legătura cu gravitația

În Polonia, în regiunea Gryfino, din Pomerania Occidentală, există „pădurea strâmbă”, o curiozitate a naturii ce se întinde pe o suprafață de circa 1,7 hectare. Circa 400 de pini din această pădure prezintă niște deformări stranii, dar și spectaculoase ale trunchiului, experții avansând mai multe teorii în legătură cu cauzele acestor curburi ciudate.
Când a apărut „pădurea strâmbă”
„Pădurea strâmbă” – în poloneză, Krzywy Las – este o ciudățenie naturală prin faptul că conține circa 400 de pini care au baza trunchiului puternic deformată. Astfel, la circa 40 cm de la nivelul solului, arborii parcă au fost îndoiți, trunchiul făcând un unghi de 90°.
Creșterea trunchiului reia apoi o creștere dreaptă până la vârf, dar formează în locul deformării o curbură care poate atinge până la 3 m la anumiți pini.
Arborii au o vârstă de circa 80 ani și au o înălțime de 11-12 m. Se știe că ei au fost plantați în 1932, când Pomerania Occidentală făcea parte din Germania, înainte ca regiunea Grygino să fie invadată și distrusă în cel de-Al Doilea Război Mondial, locuitorii abandonând orașul și luând cu ei și secretul deformării acestor pini.
Așa se face că motivul neobișnuitei curburi a pinilor din „pădurea strâmbă” i-a nedumerit pe specialiști. Sigur, printre teoriile ce au vrut să explice fenomenul nu putea să lipsească și cea care susține o prăbușire a unei nave extraterestre care, probabil, după ce a străbătut milioane de ani-lumină prin spațiu fără incidente, n-o fi găsit un loc bun de parcare în zonă.
De ce s-au curbat copacii
Ceva mai realistă este teoria conform căreia că arborii ar fi fost striviți de tancurile naziste pe când erau doar niște lăstari, după care și-au reluat creșterea încă odată înălțându-se către lumina Soarelui.
Dar faptul că pinii curbați din „pădurea strâmbă” sunt înconjurați de alți arbori absolut normali face ca această posibilitate să fie destul de mică.
O ipoteză ce se bazează pe o explicație naturală susține că au fost curbați pe când erau doar lăstari de o furtună foarte puternică sau o cădere masivă de zăpadă, după care și-au reluat creșterea verticală.
„Mie mi se pare un caz clasic de răspuns gravitațional”, a spus Gary Coleman, profesor de științele naturii și arhitectura peisajelor la Universitatea din Maryland, conform Washington Post.
„Ori de câte ori tulpina este orizontală la gravitație, planta are un mecanism prin care se poate reorienta de una singură”, a adăugat el.
Cea mai realistă teorie despre „pădurea strâmbă”
Coleman a văzut asemenea copaci deformați de furtuni pe când lucra în cadrul Serviciului American pentru Păduri, însă în „pădurea strâmbă” din Polonia explicația naturală este destul de improbabilă.
Urmele de tăieturi și de noduri găsite pe copaci sugerează, însă, că oamenii ar fi putut interveni în dezvoltarea acestor pini, curbându-i în mod intenționat, înainte ca gravitația să-și facă treaba în continuare.
Este posibil ca acel loc să fi fost o fermă de copaci, unde pinii erau deformați când erau doar lăstari, pentru a fi folosiți ulterior pe post de mobilier curbat, ca rame și butoaie, știindu-se că lemnul curbat în mod natural este mai rezistent decât lemnul drept care este îndoit după recoltare.
În ciuda acestei explicații, ce pare cea mai apropiată de realitate, încă nu se știe sigur care este motivul pentru care „pădurea strâmbă” a apărut în forma ei atât de ciudată.