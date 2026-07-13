Consiliul Raional Soroca bate alarma: șase primării au datorii restante de peste 785.000 de euro pentru proiectul de apă

Șase administrații publice locale din raionul Soroca aveau, la 19 iunie 2026, datorii cu termenul de plată expirat în valoare totală de 785.061,69 de euro, acumulate în cadrul unui împrumut destinat dezvoltării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare. Cea mai mare sumă îi revine Primăriei municipiului Soroca, care trebuie să achite aproape 250.000 de euro.

Datele apar în documentele de justificare a proiectului de decizie al Consiliului Raional Soroca privind raportul semianual de executare a bugetului raional pentru anul 2026. Potrivit documentului, restanțele sunt formate dintr-o datorie de bază de 588.019,91 de euro, dobânzi în valoare de 101.345,61 de euro și penalități de 95.696,17 euro.

Primăria municipiului Soroca figurează cu o datorie totală de 249.391,23 de euro. Din această sumă, 186.797,28 de euro reprezintă plata de bază, 32.194 de euro sunt dobânzi, iar 30.399,95 de euro – penalități.

A doua cea mai mare datorie îi revine Primăriei comunei Rublenița, cu 205.606,38 de euro. Împreună, municipiul Soroca și comuna Rublenița concentrează aproximativ 58% din întreaga sumă restantă. Primăria satului Hristici are de achitat 124.676,43 de euro, dintre care 93.383,08 euro reprezintă datoria de bază.

În cazul Primăriei satului Zastânca, restanța totală constituie 69.535,47 de euro, iar Primăria satului Egoreni figurează cu 68.406,71 euro. Cea mai mică sumă din tabel, deși depășește 67.000 de euro, îi revine Primăriei satului Regina Maria, care are o datorie totală de 67.445,47 de euro.

Datoriile provin dintr-un împrumut acordat în urmă cu aproape 16 ani. La 8 decembrie 2010, Ministerul Finanțelor și Consiliul Raional Soroca au semnat un contract de recreditare pentru suma de 1.333.333,33 de euro.

Banii au fost destinați proiectului „Program de dezvoltare a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă”, implementat în baza Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la 16 iunie 2010 și ratificat prin lege în luna iulie a aceluiași an.

Pentru rambursarea împrumutului, la 19 ianuarie 2011 a fost încheiat un contract de subîmprumut între Consiliul Raional Soroca, Întreprinderea Municipală „Direcția Apeducte și Canalizare” Soroca și cele șase primării. Conform documentului, Consiliul Raional Soroca are statutul de „Împrumutător”, primăriile sunt „Împrumutați”, iar Întreprinderea Municipală „Direcția Apeducte și Canalizare” Soroca este „Beneficiar”. Rambursarea urma să fie efectuată de primării prin intermediul întreprinderii municipale.