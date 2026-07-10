Copiii de la Grădinița nr. 17 „Cheița de Aur” au învățat cum să colecteze selectiv deșeurile / VIDEO

De către
Dorina Cioca
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Copiii din grupa mare „Boboceii” de la Instituția de Educație Timpurie Grădinița nr. 17 „Cheița de Aur” au participat astăzi la o activitate de educație ecologică, dedicată colectării selective a deșeurilor. Prin jocuri și exerciții practice, cei mici au învățat cum pot contribui la protejarea mediului încă de la o vârstă fragedă.

Activitatea a avut scopul de a dezvolta cunoștințele preșcolarilor despre importanța reciclării și a gestionării corecte a deșeurilor. Prin metode interactive și jocuri didactice, copiii au identificat principalele categorii de deșeuri și au învățat să le sorteze în tomberoanele corespunzătoare.

Pe parcursul activității, preșcolarii au exersat colectarea separată a hârtiei, plasticului, sticlei și deșeurilor menajere. Prin aceste exerciții, ei au înțeles că fiecare tip de deșeu trebuie depozitat în recipientul potrivit pentru a putea fi reciclat și valorificat.

Cadrele didactice le-au explicat copiilor că reciclarea contribuie la reducerea poluării, economisirea resurselor naturale și menținerea unui mediu curat. Totodată, cei mici au aflat că gesturile simple, precum sortarea deșeurilor, pot avea un impact important asupra naturii.

Prin astfel de activități, Grădinița nr. 17 „Cheița de Aur” urmărește să formeze încă din primii ani de viață deprinderi responsabile și respect față de mediul înconjurător, încurajând copiii să adopte comportamente prietenoase cu natura.


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Dorina Cioca

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