Voluntarii Crucii Roșii Soroca au fost instruiți în comunicarea cu pacienții/ GALERIE FOTO

Voluntarii Filialei de Cruce Roșie Soroca au participat recent la o sesiune de instruire cu tema „Comunicarea cu pacienții și promovarea platformei VoceaPacientului.md ca instrument de feedback în sănătate”, organizată de Asociația Obștească CASMED. Activitatea a avut drept scop dezvoltarea abilităților de comunicare ale voluntarilor și promovarea implicării pacienților în îmbunătățirea serviciilor medicale.

În cadrul instruirii, participanții au învățat principiile unei comunicări eficiente, bazate pe respect, empatie și înțelegerea nevoilor pacienților. Un accent deosebit a fost pus pe importanța ascultării active și a unei atitudini care să ofere sprijin și încredere persoanelor aflate în contact cu sistemul de sănătate.

1 de 6

Voluntarii au aflat și cum funcționează platforma VoceaPacientului.md, un instrument prin care pacienții își pot exprima opiniile și experiențele privind serviciile medicale de care au beneficiat. Organizatorii au explicat rolul acestei platforme în colectarea feedbackului și în îmbunătățirea calității serviciilor din domeniul sănătății.

Pe parcursul sesiunii, participanții au discutat despre modalitățile prin care pot încuraja pacienții să își facă auzită vocea și să contribuie, prin experiențele lor, la dezvoltarea unui sistem medical mai eficient și mai apropiat de nevoile oamenilor.

Totodată, voluntarii și-au consolidat cunoștințele privind drepturile pacienților și rolul pe care îl au în informarea și sprijinirea comunității. Potrivit organizatorilor, implicarea voluntarilor poate contribui la creșterea gradului de informare și la consolidarea relației dintre pacienți și instituțiile medicale.