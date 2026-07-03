Direcția Situații Excepționale Soroca vine cu recomandări pentru prevenirea incendiilor în perioada recoltării

Conform datelor statistice, în perioada anilor 2021-2025 s-au produs 87 cazuri de ardere a lanurilor de culturi cerealiere din localitățile Republicii Moldova.

Cele mai multe cazuri de ardere a lanurilor de culturi cerealiere au fost înregistrate în perioada anilor 2024-2025 (55 cazuri).

Doar în perioada anului 2025 pe republică s-au produs 33 cazuri de ardere care au afectat o suprafață de 162,5 ha de culturi cerealiere, ceea ce constituie 38% din totalul cazurilor de ardere înregistrate în ultimii 5 ani.

În cazul în care pe parcursul lunilor iulie-august, condițiile climatice vor fi caracterizate prin lipsa precipitațiilor atmosferice, secetă hidrologică și menținerea temperaturilor ridicate pe teritoriul Republicii Moldova, acestea ar putea duce la creșterea numărului cazurilor de ardere a culturilor cerealiere.

În fiecare sezon de recoltare sunt înregistrate situații în care culturi întregi sunt pierdute din cauza unor scântei provenite de la utilaje defecte sau de la persoane care fumează pe câmp.

Din acest motiv, Direcția Situații Excepționale mun.Soroca din cadrul IGSU trage un semnal de alarmă: respectarea normelor de siguranță pe parcursul perioadei de recolare este obligatorie!

MĂSURI PREVENTIVE ÎN PERIOADA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI DE RECOLTARE A CEREALELOR:

Începerea procesului de recoltare cu divizarea masivelor în sectoare cu aria de maxim 30 ha cu delimitarea acestora prin fâșii cosite cu lățimea de minim 6 m și fâșii arate cu lățimea de minim 4 m, eliberate de paie și resturi vegetale.

Asigurarea masivelor cu fâșii arate cu lățimea de minim 4 m de-a lungul drumurilor, căilor ferate adiacente și fâșiilor forestiere.

Tehnica agricolă, precum și tehnica cu motoare cu ardere internă antrenată în campania de recoltare se va dota cu instalații parascântei, stingătoare de incendiu și plaume din prelată.

La depozitarea cerealelor se va asigura distanța de la vârful mormanului până la elementele combustibile ale acoperișului, corpurile de iluminat și cablurile electrice de minim 0,5 m.

Uscătoriile mobile se vor amplasa la o distanță de minim 10 m de la clădirea depozitului de cereale.

Stogurile și stivele de nutreț fibros se vor amplasa la distanțe de minim 15 m de la liniile de energie electrică, 20 m de la drumuri și 50 m de la clădiri și instalații.

Interzicerea categorică a fumatului și utilizarea focului deschis în lanuri, arii, miriști, pe combine și autovehicule ce transportă cereale și paie sau la mai puțin de 100 m de punctele de recoltare și depozitare a cerealelor.

Interzicerea arderii paielor sau altor resturi de vegetație pe lanuri sau utilizarea focului deschis pentru distrugerea dăunătorilor pe miriști.

Pe lângă efortul fizic și investițiile în utilaje moderne, o campanie de recoltare eficientă presupune organizare riguroasă și respectarea legislației în vigoare.

Rețineți, conform prevederilor art. 115 al Codului contravențional al RM nr. 218/2008, arderea în câmp deschis a resturilor vegetale de orice proveniență se sancționează cu amendă.

În caz de situații de urgență, apelați 112.

Ofițer Principal al Serviciului Prevenție

al DSE mun.Soroca

locotenent-major al s/intern Mihaela Bruma