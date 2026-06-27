Două noi volume semnate de Sava Bogasiu, lansate la Biblioteca „Basarabia” din Soroca / VIDEO

Iubitorii de carte și de spiritualitate s-au reunit, la Biblioteca „Basarabia” din municipiul Soroca, unde a avut loc lansarea volumelor „Sinaxarul ortodox al sfintelor femei” și „Gânduri cugetate”, semnate de Sava Bogasiu, pseudonimul literar al Pr. prof. dr. Mihail Milea.

Evenimentul a oferit publicului prilejul de a descoperi cele mai recente apariții editoriale ale autorului, dar și de a participa la un dialog despre credință, cultură și valorile spirituale promovate în cele două lucrări.

Lansarea de carte a fost moderată de Ana Bejan, cunoscută drept „Ambasadoarea Limbii Române”, care a evidențiat importanța promovării literaturii cu tematică religioasă și a dialogului cultural în comunitate.

Pe parcursul întâlnirii, participanții au aflat mai multe despre procesul de elaborare a celor două volume, mesajul pe care acestea îl transmit și rolul lor în păstrarea memoriei spirituale și culturale. Autorul a împărtășit gânduri despre inspirația care a stat la baza cărților și a răspuns întrebărilor adresate de cei prezenți.

Evenimentul s-a încheiat într-o atmosferă caldă, cu sesiuni de autografe și discuții între autor și cititori, confirmând interesul publicului sorocean pentru literatura de inspirație creștină și pentru întâlnirile culturale organizate în cadrul bibliotecii.

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