Dimineața sau seara? Când este cel mai bine să uzi grădina pe timp de vară

În sezonul cald, udarea grădinii este una dintre cele mai importante activități pentru orice gospodar. Totuși, mulți se întreabă care este momentul potrivit pentru a stropi plantele, dimineața sau seara. Specialiștii spun că alegerea corectă poate influența sănătatea plantelor, cantitatea de apă consumată și recolta obținută.

Grădina trebuie să fie udată dimineața, de preferat între orele 6:00 și 9:00. La această oră, temperaturile sunt mai scăzute, iar apa pătrunde mai ușor în sol, ajungând la rădăcini, acolo unde plantele au cea mai mare nevoie de ea. În același timp, frunzele au timp să se usuce pe parcursul zilei, ceea ce reduce riscul apariției bolilor provocate de ciuperci și mucegai.

În schimb, udarea de seară are avantajul că apa nu se evaporă atât de repede, iar plantele beneficiază de umiditate pe timpul nopții. Totuși, dacă frunzele rămân ude până dimineața, există un risc mai mare de apariție a bolilor, mai ales la culturile de roșii, castraveți și dovlecei. Din acest motiv, dacă grădina este udată seara, apa trebuie turnată direct la baza plantelor, fără a uda frunzele.

Legumele au nevoie de mai multă apă în timpul verii, iar momentul udării poate influența dezvoltarea și producția. Specialiștii recomandă udarea dimineața, deoarece plantele folosesc mai eficient apa pe parcursul zilei. În perioadele cu temperaturi foarte ridicate, de peste 35 de grade Celsius, o udare suplimentară seara poate fi benefică, dar numai dacă este făcută cu grijă.

Și florile au nevoie de o îngrijire diferită, în funcție de specie. Petuniile, begoniile și alte flori cu frunze sensibile se dezvoltă mai bine dacă sunt udate dimineața. În schimb, plante precum lavanda sau crizantemele suportă fără probleme udarea de seară, atât timp cât apa nu băltește la rădăcină.

Specialiștii atrag atenția și asupra temperaturii apei. Apa foarte rece, turnată peste plante într-o zi caniculară, poate provoca un șoc termic. De aceea, este recomandată apa de ploaie sau apa păstrată în butoaie, care ajunge la o temperatură apropiată de cea a mediului.

În zilele cu temperaturi extreme, plantele nu trebuie udate puțin și des. O udare mai rară, dar mai abundentă, este mult mai eficientă, deoarece apa pătrunde până la 20 sau 25 de centimetri în sol și ajută rădăcinile să se dezvolte mai bine.

O soluție recomandată este sistemul de irigare prin picurare, care duce apa direct la rădăcină și reduce pierderile prin evaporare. De asemenea, acoperirea solului cu paie, frunze uscate sau compost ajută la păstrarea umidității și protejează rădăcinile de căldură.

Specialiștii recomandă evitarea udării între orele 10:00 și 17:00, când soarele este foarte puternic. În acest interval, o mare parte din apă se evaporă înainte de a ajunge la rădăcini. În plus, picăturile rămase pe frunze pot favoriza apariția arsurilor, iar diferența mare de temperatură dintre apa rece și solul încins poate afecta microorganismele benefice din pământ.

Respectarea acestor recomandări îi poate ajuta pe gospodari să economisească apă, să protejeze plantele și să se bucure de o grădină sănătoasă pe tot parcursul verii.