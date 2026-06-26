Ce trebuie să verifice părinții înainte de a alege o tabără de odihnă pentru copii – Recomandările ANSA privind siguranța alimentară în tabere

Odată cu începerea sezonului estival și deschiderea taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine în sprijinul părinților cu un set de recomandări esențiale privind siguranța alimentelor.

Scopul acestora este prevenirea apariției toxiinfecțiilor alimentare și asigurarea unei vacanțe sigure, sănătoase și lipsite de riscuri pentru copii.

În sezonul estival 2026, și-au început activitatea 79 de tabere de odihnă pentru copii, dintre care 31 de tabere staționare și 48 cu sejur de zi, informează ansa.gov.md

Alimentația sigură și echilibrată a copiilor reprezintă o prioritate majoră în cadrul taberelor de odihnă. Înainte de procurarea unui bilet sau a unei foi de odihnă, ANSA recomandă părinților să se asigure că unitatea aleasă respectă cerințele de siguranță alimentară și să verifice următoarele aspecte:

Să se informeze din surse de încredere despre experiența altor părinți și copii care au frecventat tabăra respectivă, inclusiv prin consultarea recenziilor disponibile pe pagina web sau pe rețelele sociale ale acesteia, dacă există; Să viziteze, dacă este posibil, tabăra înainte de începerea sejurului copilului; Să se familiarizeze cu condițiile de igienă, alimentație și cazare oferite de unitate; Să verifice dacă blocul alimentar al taberei este autorizat sau înregistrat în domeniul siguranței alimentelor și deține actele permisive eliberate de ANSA, ceea ce confirmă monitorizarea acestuia de către inspectorii Agenției; În cazul în care alimentația este asigurată prin servicii de catering, să se informeze despre operatorul responsabil, statutul acestuia din punct de vedere legal, precum și despre condițiile de transport, depozitare și distribuire a produselor alimentare către copii; Dacă copilul suferă de alergii alimentare sau intoleranțe la anumite produse, să discute în prealabil cu administrația taberei pentru a verifica dacă aceasta poate asigura un regim alimentar adaptat necesităților sale.

IMPORTANT! Sănătatea copiilor nu este negociabilă! O tabără de odihnă responsabilă va fi întotdeauna deschisă să prezinte actele permisive de funcționare, informații despre proveniența produselor alimentare și meniurile oferite copiilor. Recomandăm părinților să fie vigilenți și să mențină o comunicare permanentă cu administrația taberelor, pentru a contribui la desfășurarea unei vacanțe sigure și fără incidente.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va continua să monitorizeze respectarea normelor de siguranță alimentară în taberele de odihnă pentru copii, astfel încât serviciile prestate să corespundă cerințelor legale și să ofere un mediu sigur pentru sănătatea beneficiarilor.