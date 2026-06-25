Orașele Drochia și Florești au găzduit ateliere în cadrul Programului de instruire organizat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord.

166 de reprezentanți ai autorităților publice locale din Regiunea Nord și-au consolidat competențele în managementul proiectelor în cadrul celei de-a doua etape a Programului de instruire organizat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord, informează Agenția de Dezvoltare Regională Nord.

În perioada 19 mai – 24 iunie, șase ateliere de lucru desfășurate la Fălești, Bălți, Florești, Dondușeni, Edineț și Drochia au oferit participanților cunoștințe practice privind managementul financiar al proiectelor, achizițiile publice, monitorizarea și evaluarea investițiilor publice.

Astăzi, la Consiliul Raional Drochia, a avut loc ultimul atelier de lucru din seria celor șase sesiuni planificate pentru etapa a doua a programului. La instruire au participat 36 de reprezentanți ai administrațiilor publice locale din raioanele Drochia și Râșcani.

Prin exerciții aplicate, studii de caz și activități de grup, reprezentanții APL au explorat instrumente utile pentru planificarea și implementarea eficientă a proiectelor de dezvoltare locală. Instruirile au fost facilitate de specialiștii ADR Nord, contribuind la transferul de cunoștințe și bune practici către comunitățile din nordul țării.

Programul este implementat în conformitate cu Conceptul privind consolidarea capacităților autorităților publice locale și contribuie la pregătirea instituțiilor publice pentru valorificarea oportunităților de dezvoltare și a fondurilor disponibile în contextul parcursului european al Republicii Moldova.

În perioada octombrie 2025 – iunie 2026, prin cele două etape ale programului, peste 300 de reprezentanți ai administrației publice locale din nordul țării au beneficiat de instruiri dedicate dezvoltării și managementului proiectelor.