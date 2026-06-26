Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a mai pierdut o bătălie în războiul cu PAS

Fără scuze publice din partea PAS. Prima instanță a respins o altă cerere a primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, în care edilul solicită constatarea drept defăimătoare a unor declarații făcute de reprezentanți ai PAS. Hotărârea, pronunțată în data de 22 iunie, poate fi contestată în instanța ierarhic superioară.

Pe rolul instanțelor de judecată se află mai multe procese inițiate de primarul de Chișinău împotriva unor reprezentanți ai partidului de guvernare. Și unii membri PAS l-au chemat în judecată pe edil.

În februarie 2025, Judecătoarea Svetlana Vîşcu a respins acțiunea de chemare în judecată depusă de primarul Ion Ceban, în care acesta a cerut ca deputatul Radu Marian să fie obligat să șteargă de pe contul său cuvintele „Agentul FSB Ceban”, scrise la adresa sa. Totodată, edilul capitalei a solicitat ca instanța să-l oblige pe deputatul PAS să-i adreseze scuze publice, dar și să dezmintă informațiile postate pe pagina de facebook, în noiembrie 2022.

În septembrie 2025, Ion Ceban a acționat-o în judecată pe Oana Țoiu, ministrul de Externe al României. Judecătoria Sectorului 1 București a respins în primă instanță acțiunea, iar edilul a declarat că o va contesta.

În luna mai, primarul capitalei Ion Ceban a fost scos cu forța din Parlament, după ce a încercat să ocupe tribuna. Tentativa a provocat un schimb de replici, iar președintele Legislativului, Igor Grosu, l-a numit „provocator”.

Ceban a declarat că dorește să se adreseze Parlamentului cu privire la situația profesorilor și la noua reformă din educație.

Deputatul PAS, Vasile Grădinaru, a încercat să-l oprească pe edil.

Speakerul Grosu i-a sugerat să ia loc în zona destinată cetățenilor. Așa cum propunerea nu a fost acceptată, ofițerii SPPS au încercat să-l scoată forțat din sală.

Imagini cu altercația au fost publicate de deputatul Vasile Costiuc.

După ce a fost scos din sală, primarul Ceban a comentat incidentul.

„Până am ajuns la Primărie, au născocit că am consumat ceva, ei judecă după cum procedează ei. Sunt la Primărie toată ziua, până seara târziu, chiar îi invit să trimită o echipă de medici, sunt gata să fac orice analiză. Mai mari ipocriți și nesimțiți nu cred că a avut în istoria politică țara noastră. Iar acum aleargă toți pe holuri și cer să mi se interzică accesul în Parlament”, a spus edilul.