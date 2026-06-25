Familia Cazacu din Soroca. Un vis transformat în muzeu

Într-o casă din municipiul Soroca, zeci de mii de obiecte vechi nu stau ascunse în cutii sau uitate pe rafturi, dar așteaptă să fie văzute. Sunt adunate de-a lungul a zeci de ani de un colecționar care a transformat pasiunea pentru istorie într-o adevărată misiune de viață.

După moartea lui Vasile Cazacu, familia a continuat ceea ce el a început. Fiii săi au preluat colecția, iar astăzi, împreună cu specialiști din domeniul muzeal, încearcă să dea acestor obiecte un spațiu deschis publicului.

Povestea familiei Cazacu, este o istorie despre doi oameni care s-au întâlnit în tinerețe, despre muncă, despre copii, despre o viață trăită în echilibru între responsabilitate și pasiune.

Totul începe, ca multe povești adevărate, într-o perioadă de formare. Cei doi tineri s-au cunoscut în timpul studiilor, la Colegiul Cooperatist din Chișinău. „Ne-am cunoscut în timpul studiilor, ne-am împrietenit, am găsit limbaj comun și apoi el m-a cerut în căsătorie”…

Viața lor a început să se construiască pas cu pas, fără graba marilor promisiuni, dar cu stabilitatea lucrurilor făcute temeinic. Au fost repartizați la muncă în diferite raioane ale țării, au schimbat locuri, oameni, comunități, până când municipiul Soroca a devenit punctul lor stabil. Aici au rămas aproape patru decenii. Vasile a lucrat în sistemul cooperatist, ajungând președinte al uniunii raionale a consumatorilor. Iar Antonina, a fost contabilă. O viață organizată, disciplinată, în care munca era parte din identitate, nu doar din necesitate. Au crescut doi fii, Vladimir și Igor, iar mai târziu au devenit bunici a patru nepoți…

Vasile Cazacu, era un om atent la detalii, la povești, la lucrurile pe care alții le considerau neimportante. Îi plăcea să asculte oamenii, să le afle istoriile, să lege trecutul de prezent. Din această curiozitate s-a născut o pasiune care avea să-i definească întreaga viață: colecționarea.

Totul a început modest, cu obiecte adunate în tinerețe — timbre, fotografii, insigne, monede. Era o modă a vremii, dar pentru el a devenit mai mult decât atât. A devenit o formă de a păstra memoria. Cu timpul, oamenii au început să-i aducă obiecte. Știau că el le va aprecia, că nu le va vedea ca pe niște lucruri vechi, dar ca pe fragmente de istorie.

În zeci de ani, s-au adunat mii de piese. Aproape 10.000 de obiecte — poate chiar mai multe. Fiecare cu o poveste, fiecare cu un traseu care trecea prin mâinile oamenilor, prin sate, prin familii, prin timp.

Pe măsură ce colecția creștea, a apărut inevitabil și întrebarea – ce se va întâmpla cu toate aceste obiecte? Răspunsul a venit firesc – un muzeu. Nu era doar o dorință, dar și o nevoie. O colecție atât de mare nu putea rămâne ascunsă. Dar viața nu a fost întotdeauna generoasă cu timpul sau cu resursele. Au existat ani în care ideea muzeului a rămas suspendată între muncă, responsabilități și lipsa unui spațiu potrivit. Obiectele au continuat să fie păstrate, dar visul a fost amânat. Anii au trecut, iar colecția a rămas acolo — vie, dar nerostită public.

Moartea soțului pentru doamna Antonina, petrecută în urmă cu câțiva ani, ar fi putut închide această poveste. Dar, în loc de sfârșit, a devenit început. Fiii familiei au preluat nu doar obiectele, dar și responsabilitatea emoțională a acestui patrimoniu. Au început să reanalizeze colecția, să o ordoneze, să o completeze și să caute soluții pentru a o face accesibilă publicului. În acest proces, colecția a depășit statutul de moștenire familială și a devenit proiect cultural.

Pentru Vladimir, unul dintre fii, această colecție nu este doar o adunare de obiecte, dar o formă de educație și identitate. Își amintește copilăria în preajma acestor obiecte, dar mai ales momentul în care tatăl i-a permis să participe activ la restaurarea lor. Avea doar 10–12 ani când a lucrat la recondiționarea unei săbii vechi de familie.

„Printre cele mai valoroase piese ale colecției se află un jurnal scris de mână de bunicul familiei, din perioada războiului. Un document de viață care conține nu doar fapte, dar emoții, poezii, reflecții și imagini dintr-o lume dispărută. Caligrafia impecabilă a unui om cu puțină școală impresionează și astăzi. Este dovada că memoria nu are nevoie de studii, dar de trăire.”

O altă piesă deosebită este o monedă din Imperiul Roman, păstrată cu grijă de-a lungul anilor, chiar și în fața unor oferte de cumpărare importante. Pentru familie, valoarea ei nu a fost niciodată financiară, dar simbolică. Alături de acestea se află icoane vechi, obiecte religioase, arme, documente și artefacte de familie — toate adunate într-un univers coerent al trecutului.

Într-un moment decisiv, familia a înțeles că această colecție trebuie să iasă din spațiul privat. Nu mai era doar o arhivă personală, dar o resursă culturală. Așa a început colaborarea cu specialiști din domeniul muzeal, care au ajutat la organizarea și expunerea obiectelor. Procesul nu a fost simplu, dar a fost esențial. Pentru prima dată, colecția a devenit accesibilă publicului, iar obiectele au început să își îndeplinească adevărata lor menire – să spună povești altora.

Dincolo de obiecte, rămâne o lecție profundă, transmisă de la tată la fii – umanitatea. Tatăl său era cunoscut ca un om deschis, generos, care nu refuza ajutorul și nu judeca oamenii. Pentru el, relațiile umane erau la fel de importante ca obiectele pe care le colecționa. Această atitudine a devenit fundamentul unei familii.

Astăzi, colecția continuă să crească, să se organizeze și să se transforme. Obiectele sunt grupate tematic, restaurate și pregătite pentru expunere. Planurile de viitor includ extinderea expozițiilor și, poate, într-o zi, crearea unui muzeu propriu care să poarte numele familiei — nu ca formă de orgoliu, dar ca formă de continuitate. Până atunci, fiecare obiect expus rămâne o punte între generații.

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